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Киностудия Горького остаётся без руководителя

13 сентября
2019 год

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13 сентября 2019
Глава киностудии имени Горького Сергей Зернов написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Министерства культуры РФ.

Киностудия Горького остаётся без руководителя

Ранее об отставке Зернова, которым якобы было недовольно министерство и совет директоров под руководством бывшего главы Росимущества Дмитрия Пристанскова, сообщила газета «Ведомости». Сергей Зернов возглавлял киностудию с 2010 года. За это время, как утверждает издание, он не смог избавиться от непрофильных активов стоимостью в 4 млрд рублей, за счет чего студия должна была модернизироваться.

Другим фактором, повлиявшим на решение Зернова, «Ведомости» называют мультфильм-долгострой «Суворов», который когда-то еще на «Союзмультфильме» начинал ставленник министра культуры Андрей Добрунов. После того, как Добрунов покинул пост главы анимационной студии, место председателя правления «Союзмультфильма» заняла Юлиана Слащева, также входящая и в совет директоров студии Горького, которой в 2017-м году «Суворова» передали на субподряд.

Теперь и совет директоров студии, и Минкультуры недовольны тем, что сроки выхода мультфильма затянулись. Комментариев самого Сергея Зернова, оказавшегося крайним в этой истории, пока никто не получил.
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