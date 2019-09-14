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Константину Юшкевичу исполнилось 50 лет

14 сентября
2019 год

Новости кино >>
14 сентября 2019
Сегодня, 14 сентября, исполнилось 50 лет популярному российскому актёру кино и театра Константину Юшкевичу.

Константину Юшкевичу исполнилось 50 лет
фото: в образе Балабола

Константин Евгеньевич Юшкевич родился 14 сентября 1969 года в Свердловске. В 1991-м окончил Екатеринбургский государственный театральный институт, а в 1996-м — РАТИ-ГИТИС (мастерская Марка Захарова). С 1996-го по 2003-й играл в «Ленкоме». Участвует в спектаклях «Независимого театрального проекта», Театра имени Моссовета и Современного театра антрепризы. Запомнился ролями в постановках «Трактирщица», «Ladies’ Night. Только для женщин», «Белоснежка и другие», «Ревизор», «Игра в правду» и «Упражнения в прекрасном».

В кино дебютировал в 1990-м, сыграв в эпизодах фильмов «Здравия желаю! или Бешеный дембель» и «Сафари-6». На счету актёра более 90 ролей в кино и на телевидении. В частности, он воплотил запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Дикари», «Рассказы», «Склифосовский», «Балабол», «Гена-Бетон», «Игра в правду», «Неформат», «Кино про Алексеева», «Чистое искусство», «Прибытие поезда», «Русский бунт», «Марш Турецкого», «Мужская работа», «Гололёд», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...-2», «Громовы», «Всегда говори "всегда"-4», «Уравнение со всеми известными», «Девятый отдел», «Ключи от счастья», «Наследница», «Кто, если не я?», «Про жену, мечту и ещё одну…», «Дед_005», «Подарок с характером», «Сучья война», «Вышибала», «Челночницы», «Мама Лора», «Любовницы» и другие.

Вместе с Виктором Шамировым и Гошей Куценко написал сценарии к «Игре в правду» и «Упражнениям в прекрасном». За последний из них получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Кинотавр».
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