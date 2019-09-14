Константину Юшкевичу исполнилось 50 лет

В кино дебютировал в 1990-м, сыграв в эпизодах фильмов «Здравия желаю! или Бешеный дембель» и «Сафари-6». На счету актёра более 90 ролей в кино и на телевидении. В частности, он воплотил запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Дикари», «Рассказы», «Склифосовский», «Балабол», «Гена-Бетон», «Игра в правду», «Неформат», «Кино про Алексеева», «Чистое искусство», «Прибытие поезда», «Русский бунт», «Марш Турецкого», «Мужская работа», «Гололёд», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...-2», «Громовы», «Всегда говори "всегда"-4», «Уравнение со всеми известными», «Девятый отдел», «Ключи от счастья», «Наследница», «Кто, если не я?», «Про жену, мечту и ещё одну…», «Дед_005», «Подарок с характером», «Сучья война», «Вышибала», «Челночницы», «Мама Лора», «Любовницы» и другие.