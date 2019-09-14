Александр Скарсгард назначен главным злодеем «Противостояния»

Александр Скарсгард
воплотит образ Рэндалла Флегга в десятисерийной адаптации постапокалиптического романа Стивена Кинга «Противостояние»
, уверяет Collider
.
Компанию ему составят Джеймс Марсден
, Эмбер Херд
, Одесса Янг
и Генри Зага
. Премьеру следует ожидать на стриминговом сервисе CBS All Access в 2020 году.
По сюжету оригинала, который уже экранизировали в 1994-м, на секретной базе происходит утечка смертельного вируса. Весь штат лаборатории погибает на рабочих местах. Выживает только один из охранников вместе с женой и ребёнком. Однако его освобождение с базы стоит жизни тысячам людей: вирус вызывает страшную эпидемию. Немногие уцелевшие разделились на два лагеря. Одни остались верны идеалам прошлого, другие примкнули к загадочному Чёрному человеку, который стремился к мировому господству.