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Александр Скарсгард назначен главным злодеем «Противостояния»

14 сентября
2019 год

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14 сентября 2019
Александр Скарсгард воплотит образ Рэндалла Флегга в десятисерийной адаптации постапокалиптического романа Стивена Кинга «Противостояние», уверяет Collider.

Александр Скарсгард назначен главным злодеем «Противостояния»
фото: screengeek.net

Компанию ему составят Джеймс Марсден, Эмбер Херд, Одесса Янг и Генри Зага. Премьеру следует ожидать на стриминговом сервисе CBS All Access в 2020 году.

По сюжету оригинала, который уже экранизировали в 1994-м, на секретной базе происходит утечка смертельного вируса. Весь штат лаборатории погибает на рабочих местах. Выживает только один из охранников вместе с женой и ребёнком. Однако его освобождение с базы стоит жизни тысячам людей: вирус вызывает страшную эпидемию. Немногие уцелевшие разделились на два лагеря. Одни остались верны идеалам прошлого, другие примкнули к загадочному Чёрному человеку, который стремился к мировому господству.
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