Александр Пэйн снимет Мадса Миккельсена в своём новом фильме

Мадс Миккельсен
получил главную роль в новой работе Александра Пэйна
, не имеющей пока названия. Согласно Deadline
, режиссёр заключил сделку с Netflix, который профинансирует и выпустит его картину.
Зрителям поведают о датском журналисте, путешествующем по Америке вместе с дочерью-подростком, чтобы набраться впечатлений для будущей статьи. На первом плане окажутся их трудные взаимоотношения.
Старт съёмок запланирован на октябрь, а пройдут они в Швеции, Дании и США. Релиз фильма следует ожидать осенью 2020 года.