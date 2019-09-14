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Александр Пэйн снимет Мадса Миккельсена в своём новом фильме

14 сентября
2019 год

Новости кино >>
14 сентября 2019
Мадс Миккельсен получил главную роль в новой работе Александра Пэйна, не имеющей пока названия. Согласно Deadline, режиссёр заключил сделку с Netflix, который профинансирует и выпустит его картину.


Зрителям поведают о датском журналисте, путешествующем по Америке вместе с дочерью-подростком, чтобы набраться впечатлений для будущей статьи. На первом плане окажутся их трудные взаимоотношения.

Старт съёмок запланирован на октябрь, а пройдут они в Швеции, Дании и США. Релиз фильма следует ожидать осенью 2020 года.
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Мадс Миккельсен
Мадс Миккельсен
Мадс Миккельсен
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