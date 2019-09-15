Короткометражную анимацию «Союзмультфильма» увидят в Китае

Киностудия «Союзмультфильм» планирует передать китайской компании Beijing Joy Culture Media Co право на дистрибуцию 83 российских авторских фильмов, соответствующее соглашение о намерениях было подписано в Москве, сообщает пресс-служба «Союзмультфильма».
фото: "Два трамвая"
«Это соглашение – первый шаг нашего сотрудничества с китайскими партнерами. Его нетипичность в том, что мы подписываемся на прокат в сети интернет именно короткометражных фильмов. Мы привыкли воспринимать авторское кино как некоммерческое, фестивальное, и это действительно очень хороший знак, что наши китайские партнеры заинтересовались именно этими фильмами», – отметил директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.
По итогам заключения договора анимационные фильмы будут дублированы на китайский и собраны в тематические блоки для размещения на иностранных площадках.
Среди картин – мультфильмы-номинанты и победители большого количества международных фестивалей короткометражной анимации. Такие, как «Морошка» Полины Минченок, «Два трамвая» Светланы Андриановой, «Виват, мушкетеры!» Антона Дьякова, «Доброе сердце» Евгении Жирковой и другие.