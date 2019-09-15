Майкл Фассбендер сыграет в новом фильме Тайки Вайтити

Фильм будет основана на одноименно британской документальной ленте 2015 года режиссеров Майка Бретта и Стива Джеймисона. Та картина рассказывала про голландского футбольного тренера Томаса Ронгена, которому нужно было подготовить сборную Американского Самоа к отборочному циклу чемпионата мира. До Ронгена команда занимала почетное последнее место в рейтинге FIFA, однако отборочные соревнования в 2011 году принесли ей несколько побед, и эта сборная поднялась на пять строчек вверх.
Бретт и Джеймисон станут сопродюсерами ленты, производством которой займется компания Fox Searchlight.