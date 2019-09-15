Чиветель Эджиофор и Марк Уолберг станут бессмертными

Проект представляет собой адаптацию романа 2009 года The Reincarnationist Papers, рассказывающем о группе людей, которые на протяжении многих веков остаются бессмертными и перевоплощаются из одной жизни в другую. Лидером группы становится человек, страдающий расстройством сна и понимающий, что все его яркие сновидения – это воспоминания о прошлых жизнях.
Роль лидера как раз и сыграет Марк Уолберг. Эджиофор же воплотит одного из членов группы, который находит способ остановить процесс реинкарнации и собирается использовать его в личных целях.