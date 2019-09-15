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Чиветель Эджиофор и Марк Уолберг станут бессмертными

15 сентября
2019 год

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15 сентября 2019
Чиветель Эджиофор и Марк Уолберг сыграют в новом триллере Антуана Фукуа «Бесконечность» (Infinite), производство которого начнется в конце сентября в Лондоне, сообщает The Hollywood reporter.

Чиветель Эджиофор и Марк Уолберг станут бессмертными
фото: Марк Уолберг в фильме "22 мили"

Проект представляет собой адаптацию романа 2009 года The Reincarnationist Papers, рассказывающем о группе людей, которые на протяжении многих веков остаются бессмертными и перевоплощаются из одной жизни в другую. Лидером группы становится человек, страдающий расстройством сна и понимающий, что все его яркие сновидения – это воспоминания о прошлых жизнях.

Роль лидера как раз и сыграет Марк Уолберг. Эджиофор же воплотит одного из членов группы, который находит способ остановить процесс реинкарнации и собирается использовать его в личных целях.
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