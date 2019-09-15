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Милли Бобби Браун вместе с сестрой придумали фильм для Netflix

15 сентября
2019 год

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15 сентября 2019
Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун вместе со своей сестрой Пейдж Браун придумали драматический фильм для стриминг-сервиса Netflix, сообщает Deadline.

Милли Бобби Браун вместе с сестрой придумали фильм для Netflix

Картина под названием «Потерянное время» (A Time Lost) расскажет историю двух враждующих семей из Лонг-Айленда, чья борьба выходит на новый уровень, когда одной из дочерей-подростков диагностируют рак.

Сценарий ленты напишет Анна Классен. Милли Бобби Браун вместе с сестрой выступят продюсерами проекта. Пейдж Браун, а также отец сестер – Роберт – будут также исполнительными продюсерами будущей ленты.
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