Милли Бобби Браун вместе с сестрой придумали фильм для Netflix

Звезда сериала «Очень странные дела
» Милли Бобби Браун
вместе со своей сестрой Пейдж Браун
придумали драматический фильм для стриминг-сервиса Netflix, сообщает Deadline
.
Картина под названием «Потерянное время
» (A Time Lost) расскажет историю двух враждующих семей из Лонг-Айленда, чья борьба выходит на новый уровень, когда одной из дочерей-подростков диагностируют рак.
Сценарий ленты напишет Анна Классен
. Милли Бобби Браун вместе с сестрой выступят продюсерами проекта. Пейдж Браун, а также отец сестер – Роберт
– будут также исполнительными продюсерами будущей ленты.