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В Москве пройдёт «Вознесенский Fest»

16 сентября
2019 год

Новости кино >>
16 сентября 2019
С 27 по 29 сентября Центр Вознесенского проведёт Первый кинофестиваль студенческих фильмов «Вознесенский Fest. Мне 20 лет». Согласно пресс-службе смотра, фестиваль будет проходить в кинозалах Московской новой школы кино в рамках сопроводительной программы выставочного проекта «Им 20 лет», посвящённого 55-летию выхода на экраны фильма Марлена Хуциева «Мне двадцать лет» и памяти выдающегося кинорежиссёра. Среди участников – студенты шести ведущих киношкол Москвы (Московская школа кино, Московская новая школа кино, Государственный институт кино и телевидения, Школа документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, ВГИК и Высшие курсы сценаристов и режиссёров).

Главная задача кинофестиваля – организация свободной дискуссии о будущем отечественного кино, в которой примут участие студенты и преподаватели ведущих киношкол. Организаторы надеются, что «Вознесенский Fest» станет ежегодным и приобретёт международный формат, но уже сейчас он задуман и будет реализован как открытая площадка для диалога поколений. Эта задача нового студенческого кинофестиваля напрямую вытекает из программных задач Центра Вознесенского, позиционирующего себя как многофункциональная арт-площадка, на которой актуальное искусство соединяется с историей культуры, а новое поколение мультимедиа-авторов – с истеблишментом.

В Москве пройдёт «Вознесенский Fest»
фото: Пресс-служба фестиваля

Для показа в конкурсной программе фестиваля фильмы, совместно с креативным продюсером фестиваля, киноведом и куратором киноклуба «Вознесенский Cinema» Зоей Кошелевой, отбирали киноведы и преподаватели творческих вузов: доцент факультета наук и искусств Санкт-Петербургского Университета, кандидат искусствоведения Жамила Двинятина и старший научный сотрудник Государственного института искусствознания, кандидат философских наук Даниил Смолев. В программу смотра включено 35 фильмов, среди которых «Грозы» Яны Гладких, «Календарь» Игоря Поплаухина, «Тупик» Антона Сазонова и другие работы.

Жюри фестиваля состоит из режиссёра Елизаветы Стишовой, драматурга Валерия Печейкина и киноведа Дениса Вирена. В рамках смотра будут присуждены три приза с денежным эквивалентом, призовой фонд составляет 150 тысяч рублей. В планах организаторов фестиваля – образовательная программа, которая будет включать в себя мастер-классы по актёрскому, режиссёрскому и сценарному мастерству.
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