В Москве пройдёт «Вознесенский Fest»

анонс

Александр и Арсений Робаки раскроют тему отцов и детей в «Потерянных»

В приложении вышел первый вертикальный художественный screenlifе-хоррор «Ночные мертвецы».

Тимур Бекмамбетов сделал сериал про зомби для Snapchat

«Кролик Джоджо» Тайки Вайтити одержал победу на 44-м международном кинофестивале в Торонто

15 сентября

Милли Бобби Браун вместе с сестрой придумали фильм для Netflix

Это будет драма о двух враждующих семьях.