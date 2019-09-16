В Москве пройдёт «Вознесенский Fest»

Главная задача кинофестиваля – организация свободной дискуссии о будущем отечественного кино, в которой примут участие студенты и преподаватели ведущих киношкол. Организаторы надеются, что «Вознесенский Fest» станет ежегодным и приобретёт международный формат, но уже сейчас он задуман и будет реализован как открытая площадка для диалога поколений. Эта задача нового студенческого кинофестиваля напрямую вытекает из программных задач Центра Вознесенского, позиционирующего себя как многофункциональная арт-площадка, на которой актуальное искусство соединяется с историей культуры, а новое поколение мультимедиа-авторов – с истеблишментом.
фото: Пресс-служба фестиваля
Для показа в конкурсной программе фестиваля фильмы, совместно с креативным продюсером фестиваля, киноведом и куратором киноклуба «Вознесенский Cinema» Зоей Кошелевой, отбирали киноведы и преподаватели творческих вузов: доцент факультета наук и искусств Санкт-Петербургского Университета, кандидат искусствоведения Жамила Двинятина и старший научный сотрудник Государственного института искусствознания, кандидат философских наук Даниил Смолев. В программу смотра включено 35 фильмов, среди которых «Грозы» Яны Гладких, «Календарь» Игоря Поплаухина, «Тупик» Антона Сазонова и другие работы.
Жюри фестиваля состоит из режиссёра Елизаветы Стишовой, драматурга Валерия Печейкина и киноведа Дениса Вирена. В рамках смотра будут присуждены три приза с денежным эквивалентом, призовой фонд составляет 150 тысяч рублей. В планах организаторов фестиваля – образовательная программа, которая будет включать в себя мастер-классы по актёрскому, режиссёрскому и сценарному мастерству.