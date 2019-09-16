Тимур Бекмамбетов сделал сериал про зомби для Snapchat

В приложении Snapchat вышел первый вертикальный художественный screenlifе-хоррор «Ночные мертвецы» (Dead of night), сделанный и спродюсированный Bazelevs Тимура Бекмамбетова и компанией Hooked.
фото: Пресс-служба кинокомпании Bazelevs
Как сообщает пресс-служба Bazelevs, сериал, состоящий из десяти эпизодов, основан на одноимённой электронной книге из приложения Hooked. Это история о девочке-подростке, оказавшейся в самом центре зомби-апокалипсиса. Происходящие события мы видим исключительно на экране её телефона. Первая серия появилась в Snapchat уже в эти выходные. Каждый эпизод длится по 4-5 минут. Режиссёром и соавтором сценария выступил Шон Хигтон, ранее снимавший короткометражные фильмы и рекламные ролики для Bazelevs. Он и его брат Эндрю Хигтон, также работавший над сценарием «Ночных мертвецов», – лауреаты международного фестиваля производителей рекламы «Каннские львы». Продюсерами с российской стороны стали Мария Затуловская, Игорь Цай и Мажд Нассиф.
По словам Бекмамбетова, «это новая веха в развитии новаторского формата screenlife. Это новый взгляд на зомби-апокалипсис и, конечно, это больше, чем просто шоу. Благодаря вертикальному формату, события, разворачивающиеся на экране смартфона, затягивают ещё больше и кажутся реальнее, динамичнее. Героиня снимает и транслирует всё, что с ней происходит. Так мы показываем нашу зависимость от телефонов и их неотъемлемую роль в нашей жизни. Мы очень рады сотрудничеству с такими крупными и передовыми компаниями, как Hooked и Snapchat. Мы благодарны, что наши партнёры поверили в screenlife, и надеемся, что у нас впереди ещё много проектов, которые будут интересны зрителям по всему миру».
«Ночные мертвецы» стали первым в мире художественным многосерийным screenlife-проектом, сделанным в вертикальном формате. Помимо этого, это первый сериал, разработанный российской командой совместно с передовыми диджитал-платформами для американского рынка. В российском Snapchat хоррор пока недоступен. Bazelevs ведёт переговоры о его выпуске с местными диджитал-платформами.