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Тимур Бекмамбетов сделал сериал про зомби для Snapchat

16 сентября
2019 год

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16 сентября 2019
В приложении Snapchat вышел первый вертикальный художественный screenlifе-хоррор «Ночные мертвецы» (Dead of night), сделанный и спродюсированный Bazelevs Тимура Бекмамбетова и компанией Hooked.

Тимур Бекмамбетов сделал сериал про зомби для Snapchat
фото: Пресс-служба кинокомпании Bazelevs

Как сообщает пресс-служба Bazelevs, сериал, состоящий из десяти эпизодов, основан на одноимённой электронной книге из приложения Hooked. Это история о девочке-подростке, оказавшейся в самом центре зомби-апокалипсиса. Происходящие события мы видим исключительно на экране её телефона. Первая серия появилась в Snapchat уже в эти выходные. Каждый эпизод длится по 4-5 минут. Режиссёром и соавтором сценария выступил Шон Хигтон, ранее снимавший короткометражные фильмы и рекламные ролики для Bazelevs. Он и его брат Эндрю Хигтон, также работавший над сценарием «Ночных мертвецов», – лауреаты международного фестиваля производителей рекламы «Каннские львы». Продюсерами с российской стороны стали Мария Затуловская, Игорь Цай и Мажд Нассиф.

По словам Бекмамбетова, «это новая веха в развитии новаторского формата screenlife. Это новый взгляд на зомби-апокалипсис и, конечно, это больше, чем просто шоу. Благодаря вертикальному формату, события, разворачивающиеся на экране смартфона, затягивают ещё больше и кажутся реальнее, динамичнее. Героиня снимает и транслирует всё, что с ней происходит. Так мы показываем нашу зависимость от телефонов и их неотъемлемую роль в нашей жизни. Мы очень рады сотрудничеству с такими крупными и передовыми компаниями, как Hooked и Snapchat. Мы благодарны, что наши партнёры поверили в screenlife, и надеемся, что у нас впереди ещё много проектов, которые будут интересны зрителям по всему миру».



«Ночные мертвецы» стали первым в мире художественным многосерийным screenlife-проектом, сделанным в вертикальном формате. Помимо этого, это первый сериал, разработанный российской командой совместно с передовыми диджитал-платформами для американского рынка. В российском Snapchat хоррор пока недоступен. Bazelevs ведёт переговоры о его выпуске с местными диджитал-платформами.
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Тимур Бекмамбетов сделал сериал про зомби для Snapchat фотографии
Тимур Бекмамбетов сделал сериал про зомби для Snapchat фотографии
Тимур Бекмамбетов сделал сериал про зомби для Snapchat фотографии
Тимур Бекмамбетов сделал сериал про зомби для Snapchat фотографии
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