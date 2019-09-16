Александр и Арсений Робаки раскроют тему отцов и детей в «Потерянных»

анонс

В приложении вышел первый вертикальный художественный screenlifе-хоррор «Ночные мертвецы».

Тимур Бекмамбетов сделал сериал про зомби для Snapchat

Киносмотр студенческих фильмов проведёт с 27 по 29 сентября Центр Вознесенского.

«Кролик Джоджо» Тайки Вайтити одержал победу на 44-м международном кинофестивале в Торонто

15 сентября

Милли Бобби Браун вместе с сестрой придумали фильм для Netflix

Это будет драма о двух враждующих семьях.