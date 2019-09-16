Александр и Арсений Робаки раскроют тему отцов и детей в «Потерянных»

По сюжету сотрудник полиции Зорин (Александр Робак) ловит бандитов в убойном отделе и очень часто «косячит» при их задержании. Его начальник, полковник Смирнова (Ирина Вербицкая) постоянно хлопочет за подчинённого, и однажды ей предлагают решение проблемы. В Управлении, в отделе розыска, есть вакантное место полицейского куратора над командой волонтёров. Никто из сотрудников идти туда не хочет, слишком хлопотно, да и карьеры никакой не сделаешь. Зорин тоже не хочет, даже подумывает уйти из органов, но вдруг узнаёт, что именно этим отрядом руководит его сын Паша (Арсений Робак). Зорин соглашается. Вместе с Пашей, главным «коммуникатором» Катей (Земцова) и врачом по прозвищу Узи (Павел Гайдученко) Зорин занимается поиском людей.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
Паша крайне недоволен сложившейся ситуацией, но ничего сделать не может. Так как он раньше отца начал заниматься поиском пропавших людей, его особенно «бесит», что отец «путается» у него под ногами. И теперь они постоянно вынуждены пересекаться. Но с другой стороны их противостояние повышает градус энтузиазма по поискам, ведь Паша хочет показать, насколько он круче отца. А тут ещё богатая, красивая и самостоятельная Катя, привыкшая «играть мужиками», оказывается на перепутье – она не знает, кто ей больше нравится – молодой, но уверенный в себе Паша или настоящий мужик Зорин.