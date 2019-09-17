Владимиру Меньшову исполнилось 80 лет

Сегодня, 17 сентября, исполнилось 80 лет выдающемуся режиссёру, актёру, сценаристу, продюсеру, заслуженному деятелю искусств и народному артисту РСФСР, супругу Веры Алентовой, отцу актрисы и телеведущей Юлии Меньшовой, лауреату премии «Оскар» Владимиру Меньшову.
фото: Виктор Кречет
Владимир Валентинович Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. В 1965-м окончил Школу-студию имени В.И. Немировича-Данченко при МХАТе. После окончания студии около года проработал актёром Ставропольского театра драмы и обнаружил в себе нарастающий интерес к режиссуре. Меньшов встретился с режиссёром Михаилом Роммом, показал ему свои литературные опыты, и мастер взял молодого актёра сразу на второй курс режиссёрского факультета ВГИКа, специально изобретя для Меньшова «аспирантуру по режиссуре художественного фильма», куда тот и был зачислен. Он был, вероятно, единственным в мире аспирантом, который на протяжении всех трёх лет обучения боролся за то, чтобы перейти в студенты, ибо аспирантура не давала диплома и не позволяла снимать учебные работы, но борьба эта оказалась безуспешной, Меньшов так и остался лишь со справкой об окончании аспирантуры ВГИКа.
С 1970-го по 1976-й работал по договорам на «Мосфильме», «Ленфильме» и Одесской киностудии. Снял короткометражную учебную работу «К вопросу о диалектике восприятия искусства, или Утраченные грёзы», полнометражный документальный фильм к 50-летию ВГИКа, написал сценарий «Требуется доказать» по мотивам книги Владимира Ленина «Детская болезнь левизны в коммунизме», сделал очень вольную инсценировку романа М. Шагинян «Месс-Менд», поставленную в Ленинградском ТЮЗе, и по заказу «Ленфильма» написал сценарий «Я служу на границе». Затем последовали прославившие его фильмы «Розыгрыш», «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби». После развала СССР поставил «Ширли-мырли» и «Зависть богов». Также принял участие в создании документального проекта «100 фильмов о Москве» и снял несколько выпусков сатирико-юмористического критического киножурнала «Фитиль». Выступил продюсером таких картин, как «Ермак», «Китайский сервиз», «Любовь зла...», «Сосед», «Время собирать камни», «Белый ягель» и «Дорога без конца», к которой также написал сценарий.
фото: Александр Карельский
В качестве киноактёра дебютировал в 1970-м, сыграв Пашку Кукушкина в короткометражке «Счастливый Кукушкин». Всего на его счету 120 ролей в кино и на телевидении. В частности, помимо актёрских работ в собственных картинах, он создал запоминающиеся образы в фильмах и сериалах «Человек на своём месте», «Солёный пёс», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», «Время для размышлений», «Снегурочку вызывали?», «Год телёнка», «Курьер», «Перехват», «Где находится нофелет?», «Куколка», «Собачье сердце», «Город Зеро», «Адвокат», «Сочинение ко Дню Победы», «8 1/2 долларов», «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «Москва. Центральный округ», «Участок», «Диверсант», «Ночной дозор», «Брежнев», «Дневной дозор», «Заколдованный участок», «Громовы. Дом надежды», «Ликвидация», «Судебная колонка», «Каникулы строгого режима», «Выкрутасы», «Любовь-морковь 3», «Generation "П"», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Ёлки-2», «О чём ещё говорят мужчины», «Легенда №17», «Личные обстоятельства», «Третья мировая», «Выстрел», «Екатерина», «Уходящая натура», «Зелёная карета», «Ивановы», «После тебя», «Актриса», «Ничей», «Год культуры», «Ёлки последние» и «Крик тишины». Вместе с супругой играет в спектакле «Любовь. Письма» на сцене Театра имени Пушкина.
Обладатель десятка наград, среди которых «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит», государственные премии РСФСР и СССР, призы ВКФ в Алма-Ате и фестиваля «Улыбнись, Россия!», «Золотой орёл» и ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.