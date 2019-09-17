Даниил Страхов стал «Знахарем»

23 сентября в 21:30 на Первом канале стартует 16-серийная драма Ярослава Мочалова «Знахарь
» с Даниилом Страховым
в главной роли. Компанию актёру составили Екатерина Кузнецова
, Николай Иванов
, Владимир Матвеев
, Сергей Колос
, Павел Чинарёв
, Светлана Смирнова-Марцинкевич
, Андрей Ташков
и Юрий Ицков
, уточняет пресс-служба канала.
Зрителей ожидает психологическая, остросюжетная драма о судьбе талантливого нейрохирурга, спасающего жизни людей. В результате зависти лучшего друга, главный герой попадает в трагическую ситуацию, которая переворачивает всю его дальнейшую жизнь.
«Герой Даниила Страхова – Павел Андреев, в самом начале – успешный молодой хирург, который недавно приехал из-за границы, где учился. Он устраивается в крупный медицинский центр, руководитель которого – его бывший преподаватель, у которого есть влюблённая в Павла дочь (Екатерина Кузнецова). Ещё у нашего героя есть друг-врач, который тоже талантлив, и между ними возникает соперничество. Сам молодой врач Андреев ведёт себя очень свободно и уверенно, с первого дня устраивает свои порядки в клинике. Но его характер меняется после удара и вынужденной смены образа жизни: он хочет вспомнить, кто он на самом деле.
Мы снимали кино в Санкт-Петербурге, воспроизводили реальные медицинские кейсы под руководством врачей-консультантов. Первая операция, показанная в сериале, например – это операция на головном мозге, когда пациент в сознании. С человеком во время операции разговаривают. Снимали мы в трёх разных реанимациях города.
Что касается подготовки, то пробы были долгие, но Даниил Страхов очень хотел сыграть этого персонажа, был сильно погружён в материал – это стало основной мотивацией при выборе. Долго искали главную героиню, но, когда нашли, были счастливы.
Главный герой в результате стечения трагических обстоятельств теряет память. "Знахарь" – история не столько о том, что тайны нашей памяти и сознания никогда не будут нам до конца известны. И если человек потерял память – не обязательно он теряет свои навыки, свой талант», –
рассказал о сериале режиссёр Ярослав Мочалов
.