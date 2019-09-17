Чарли Ханнэм получил главную роль в экранизации романа «Шантарам»

Чарли Ханнэм
сыграет Линдсея Форда в десятисерийной адаптации бестселлера австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса «Шантарам»
, задуманной Apple, уверяет Deadline
.
Главным героем автобиографического романа является бывший вор и наркоман (Ханнэм), который в 1980-х сбегает из австралийской тюрьмы в Бомбей. Книга была впервые издана в Австралии в 2003 году. С тех пор произведение перевели на 39 языков, а его суммарный тираж составляет шесть миллионов экземпляров.
Сценарий к сериалу пишет Эрик Уоррен Сингер
. Он же числится исполнительным продюсером. Джастину Курзелю
доверили постановку первых двух эпизодов.
Ранее главную роль планировал сыграть Джонни Депп
, который впоследствии оставил за собой лишь продюсерские функции. В 2018-м права на экранизацию романов «Шантарам» и «Тень горы»
приобрели продюсерские студии Anonymous Content и Paramount TV.