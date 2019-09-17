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Чарли Ханнэм получил главную роль в экранизации романа «Шантарам»

17 сентября
2019 год

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17 сентября 2019
Чарли Ханнэм сыграет Линдсея Форда в десятисерийной адаптации бестселлера австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса «Шантарам», задуманной Apple, уверяет Deadline.

Главным героем автобиографического романа является бывший вор и наркоман (Ханнэм), который в 1980-х сбегает из австралийской тюрьмы в Бомбей. Книга была впервые издана в Австралии в 2003 году. С тех пор произведение перевели на 39 языков, а его суммарный тираж составляет шесть миллионов экземпляров.

Чарли Ханнэм
фото: deadline.com

Сценарий к сериалу пишет Эрик Уоррен Сингер. Он же числится исполнительным продюсером. Джастину Курзелю доверили постановку первых двух эпизодов.

Ранее главную роль планировал сыграть Джонни Депп, который впоследствии оставил за собой лишь продюсерские функции. В 2018-м права на экранизацию романов «Шантарам» и «Тень горы» приобрели продюсерские студии Anonymous Content и Paramount TV.
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