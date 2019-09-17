Александра Никифорова встретит свою судьбу в лице Александра Макогона

Александра Никифорова
сыграла главную роль в мелодраме Алексея Мясникова
«Забывая обо всём
», чья премьера состоится 28 сентября в 21:00 на «России 1», сообщает пресс-служба телеканала.
По сюжету Людмила (Никифорова) получает сообщение, что её муж похищен. Чтобы заплатить выкуп она идёт на отчаянный шаг, но в итоге остаётся без работы, без квартиры, в долгах и без мужа. Теперь Людмила может лишиться ещё и свободы, как уже лишилась веры в любовь и семейное счастье. Но навстречу Людмиле с её несчастьями уже мчится автомобиль, за рулём которого по иронии судьбы мужчина (Александр Макогон
), также потерявший надежду. Возможно, это роковое столкновение позволит Людмиле и Сергею забыть обо всём, что было с ними прежде.
В картине также заняты Владимир Стеклов
, Егор Баринов
, Ирина Баринова
, Илья Ильиных
, Мария Малиновская
и Андрей Лёвин
.