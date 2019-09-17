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Александра Никифорова встретит свою судьбу в лице Александра Макогона

17 сентября
2019 год

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17 сентября 2019
Александра Никифорова сыграла главную роль в мелодраме Алексея Мясникова «Забывая обо всём», чья премьера состоится 28 сентября в 21:00 на «России 1», сообщает пресс-служба телеканала.

Александра Никифорова встретит свою судьбу в лице Александра Макогона

По сюжету Людмила (Никифорова) получает сообщение, что её муж похищен. Чтобы заплатить выкуп она идёт на отчаянный шаг, но в итоге остаётся без работы, без квартиры, в долгах и без мужа. Теперь Людмила может лишиться ещё и свободы, как уже лишилась веры в любовь и семейное счастье. Но навстречу Людмиле с её несчастьями уже мчится автомобиль, за рулём которого по иронии судьбы мужчина (Александр Макогон), также потерявший надежду. Возможно, это роковое столкновение позволит Людмиле и Сергею забыть обо всём, что было с ними прежде.

В картине также заняты Владимир Стеклов, Егор Баринов, Ирина Баринова, Илья Ильиных, Мария Малиновская и Андрей Лёвин.
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Александра Никифорова встретит свою судьбу в лице Александра Макогона фотографии
Александра Никифорова встретит свою судьбу в лице Александра Макогона фотографии
Александра Никифорова встретит свою судьбу в лице Александра Макогона фотографии
Александра Никифорова встретит свою судьбу в лице Александра Макогона фотографии
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