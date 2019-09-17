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«Текст» с Александром Петровым откроет фестиваль «Евразийский мост» в Ялте

17 сентября
2019 год

Новости кино >>
17 сентября 2019
На церемонии открытия IV Ялтинского международного кинофестиваля «Евразийский мост», который пройдёт с 20 по 24 сентября в Крыму, состоится мировая премьера картины Клима Шипенко «Текст» с Александром Петровым, Иваном Янковским и Кристиной Асмус в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба смотра.

Экранизация одноимённого романа Дмитрия Глуховского рассказывает о 27-летнем Илье Горюнове, который все время пребывания в тюрьме грезил о том, как встретится лицом к лицу с человеком, из-за которого оказался за решёткой – молодым офицером ФСКН Петром Хазиным. Илья надеялся, что дома его ждут мама, девушка и лучший друг, однако, когда он выходит на свободу, выясняется, что прежняя жизнь, по которой он тосковал, разрушена, и вернуться к ней невозможно. Во время долгожданной встречи с Петром Илья совершает необдуманный поступок и получает доступ к смартфону своего врага, а по сути – к его жизни: его фотографиям и видео, переписке с родителями и девушкой Ниной, к странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. На время Илья становится для всех Петром — через текст на экране телефона.

«Текст» с Александром Петровым откроет фестиваль «Евразийский мост» в Ялте

Как и в предыдущие годы, на «Евразийском мосту» будет два конкурса – игрового и документального кино, куда войдут ленты со всего мира. В жюри смотра в этом году вошли Кирилл Плетнёв, Ольга Кабо, французский режиссёр и сценарист Хамид Бенамра, болгарская поэтесса и режиссёр Майя Вапцарова, испанский специалист по кино, директор фестиваля короткометражных фильмов Хайме Ногуэра и куратор программ кинофестиваля детского и юношеского кино в Пусане Анджела Ли.

Фестиваль впервые прошёл в 2016 году. Идея его создания принадлежит Никите Михалкову. В 2014-м на презентации картины «Солнечный удар» он предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который бы проводился в Крыму для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве и дал бы импульс к укреплению международных культурных связей. Сопрезидентами фестиваля являются министр культуры Республики Крым Арина Новосельская и Виктор Мережко.
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«Текст» с Александром Петровым откроет фестиваль «Евразийский мост» в Ялте фотографии
«Текст» с Александром Петровым откроет фестиваль «Евразийский мост» в Ялте фотографии
«Текст» с Александром Петровым откроет фестиваль «Евразийский мост» в Ялте фотографии
«Текст» с Александром Петровым откроет фестиваль «Евразийский мост» в Ялте фотографии
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