И все заиграет новыми красками: съемки сериала «257 причин, чтобы жить»

В столичном парке «Останкино» спонтанный фестиваль красок – в окружении огромного количества съемочной техники, удивляющей неспешно шагающих прохожих, совершенно не узнающих в субтильной женщине с побритой налысо головой эффектную блондинку Полину Максимову. Сейчас актриса, чья карьера переживает, кажется, новый супервиток, играет главную роль в сериале «257 причин, чтобы жить», который в этом сезоне выйдет на видеосервисе START.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
«Когда я зашла со своей новой прической домой, мама долго на меня смотрела и сказала: «Везет тебе, что у тебя есть возможность такое сделать!» Мне кажется, каждый внутри себя хочет побриться наголо, но никто не делает. И я бы, наверное, не сделала, если бы не роль. А тут такая удача. В 30 лет так обновиться! И я себя прекрасно чувствую, я так счастлива и свободна», – улыбаясь, говорит Полина Максимова.
На пилоте сериала «257 причин, чтобы жить», который был показан во время прошлогоднего фестиваля «Движение», Максимова играла еще в пластическом гриме, который, естественно, доставляет всем актерам неудобства. Сейчас же, как признается актриса, «одни сплошные удобства».
«Мыть голову, сушить – очень удобно. Я просто лентяйка и не хочу сидеть на гриме по четыре часа и крепить эту шапочку, да еще и ограничивать себя актерски, потому что когда это пластический грим, – это стык шеи и волос, и ты не можешь ни обернуться, ни сделать резкое движение. Это проблема для операторской группы – как выставить свет, чтобы не было заметно, потом графикам приходится что-то подтирать, убирать. Это четыре часа до смены и еще один после на снятие грима. На других проектах парики – это же чудо для артистов! Не жгут твои волосы, не надо сидеть, чтобы волосы завивали. В общем, волосы мои теперь здоровые – от корней до самых кончиков, как говорили в рекламе», – шутит актриса, кажется, полностью проникшаяся естественностью своей героини и той легкостью, с которой она переживает неудачи.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
Главная героиня сериала – Женя Короткова – переживает ремиссию. Отступление болезни заставило ее пересмотреть свою жизнь, найти целых 257 причин, в том числе поражающих своей обыденностью (например, попробовать сладкую вату), чтобы продолжать жить дальше – несмотря на то, что во время ремиссии ее бросает молодой человек, с чувством выполненного долга по уходу за больной девушкой, чураются коллеги по работе (а не заразно ли это), лишается дополнительного (немалого) заработка сестра, получавшая благотворительные взносы на лечение Жени.
«Женя – такой человек, что, казалось бы, ей должны помогать и вытаскивать ее из этого состояния, а она наоборот хватается помогать всем в их проблемах. Она как Епиходов в юбке, и все время залезает в самую лужу, в какую только можно залезть. Это такая ментальная история, когда мы сами придумываем себе трудности и сами же их преодолеваем. Она, как птица Феникс, угасает и возрождается из пепла», – говорит Полина Максимова.
Сериал «257 причин, чтобы жить», несмотря на затронутую в нем тему рака, сделан в жанре драмеди.
«Здесь поднимается очень острая на сегодняшний день тема – не только в России, но и в мире, – это онкология. Мы не говорим об этом грузно, как в авторском кино, не показываем ужасы химиотерапии. Мы показываем, что выздоровление возможно, и что будучи в ремиссии порой начинается жизнь более счастливая», – подчеркивает актриса.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
Одним из тех, кто придумал историю Жени Коротковой, стал креативный продюсер проекта Алексей Ляпичев. Он честно признается, что какого-то реального прототипа за персонажем сериала не стоит
«Но наш сериал не о больном человеке, он о жизни, и надеюсь, многие узнают в нем себя. Это про всех нас. Да, там есть история Жени как человека, который болел, но там больше любви, жизни, отношений с родственниками, друзьями», – уточняет Ляпичев.
За любовную линию в проекте отвечает актер Егор Корешков, который играет потенциального бойфренда Жени Коротковой, отца-одиночку и тренера по теннису (ради этого Коршков, кстати, долго тренировался и в сериале будет несколько сцен на корте, где можно будет оценить результаты тренировок).
«У главной героини жизнь висела на волоске, но она вылечилась и теперь пытается исполнить все свои мечты. У нее бьет ключом жизнь, а у моего героя – совершенно другое отношение к жизни. Он с ней, скорее, смирился, плывет по течению, пытается воспитывать дочь, и, вроде, всё нормально, но какой-то энергии, вектора по жизни, нет. Встреча с Женей, кажется, зажигает в нем какой-то огонек», – намекает Корешков.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
За Полину Максимову, которой выпала честь сыграть такую непростую роль, он по-актерски рад, к тому же, признает, что в российском кино крайне мало интересных женских ролей, «почти все сценарии написаны под мальчиков», «257 причин, чтобы жить» – исключение. Кроме того, сериал продолжает начатый в прошлом году в других проектах разговор о сложных для нашего общества темы – людей с ВИЧ, онкологией, инвалидностью. Таких героев раньше на экране не было.
«Наверное, относительно Европы и Америки у нас в стране с толерантностью пока все не очень хорошо. Затронутые и в нашем сериале, и в сериале наших коллег темы очень важные и интересные драматургически. Думаю, появлению таких проектов поспособствовали и онлайн-платформы, которые пока еще существуют без каких-либо ограничений со стороны Минкультуры или прокатчиков , которые постоянно чего-то боятся и в итоге снимают фильмы непонятно про кого и непонятно для кого», – уверен актер.
Полина Максимова подчеркивает, что ее героиня, да и весь сериал – это «проверка людей вокруг».
«Самое прекрасное, что сериал показывает, как не надо делать, как порой мы со стороны мерзотно выглядим. Очень многие же брезгливо реагируют на больных людей. Это людская психология, мы же все боимся людей с ожогами, не знаем, как вести себя с инвалидами в колясках, потому что они не любят, когда их жалеют. Это огромная проблема. Но мы говорим об этом с надеждой на исправление», – отмечает актриса.