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Как заинтересовать фестивального отборщика: прямая трансляция мастер-класса «Телемании»

18 сентября
2019 год

Новости кино >>
18 сентября 2019
В рамках Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания» начали свою работу «Индустриальные среды» – серия бесплатных мастер-классов от лидеров современной медиандустрии для студентов кино- и телевузов и начинающих авторов.

Как заинтересовать фестивального отборщика: прямая трансляция мастер-класса «Телемании»
фото: Пресс-служба фестиваля "Телемания"

В 14.30 состоится первый такой мастер-класс, во время которого можно будет узнать, как работают фестивальные отборщики, по каким принципам происходит отбор фильмов в различные программы, почему одни фильмы становятся фестивальными хитами, а другие не выстреливают, какие бонусы можно получить от «Телемании – 2019» в её новом формате.

Спикерами выступают отборщик программы короткого метра Московского международного кинофестиваля и программный директор «Телемании» Андрей Щиголев и генеральный продюсер «Телемании», исполнительный продюсер компании по фестивальному продвижению фильмов CinePromo Елена Коржаева.

Кино-театр.ру ведет прямую трансляцию мероприятия.

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Как заинтересовать фестивального отборщика: прямая трансляция мастер-класса «Телемании» фотографии
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