Как заинтересовать фестивального отборщика: прямая трансляция мастер-класса «Телемании»

В рамках Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания» начали свою работу «Индустриальные среды» – серия бесплатных мастер-классов от лидеров современной медиандустрии для студентов кино- и телевузов и начинающих авторов.
фото: Пресс-служба фестиваля "Телемания"
В 14.30 состоится первый такой мастер-класс, во время которого можно будет узнать, как работают фестивальные отборщики, по каким принципам происходит отбор фильмов в различные программы, почему одни фильмы становятся фестивальными хитами, а другие не выстреливают, какие бонусы можно получить от «Телемании – 2019» в её новом формате.
Спикерами выступают отборщик программы короткого метра Московского международного кинофестиваля и программный директор «Телемании» Андрей Щиголев и генеральный продюсер «Телемании», исполнительный продюсер компании по фестивальному продвижению фильмов CinePromo Елена Коржаева.