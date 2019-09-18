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Стартовали съемки третьего сезона сериала «Гранд»

18 сентября
2019 год

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18 сентября 2019
Телеканал «Супер» начал съемки третьего сезона комедийного сериала «Гранд», в котором Лев Глебович Федотов в исполнении Александра Лыкова открывает новый загородный отель и обретает дочь, сообщает пресс-служба телеканала.

Стартовали съемки третьего сезона сериала «Гранд»
фото: Пресс-служба телеканала "Супер"

«Мы совершили очередную глобальную перезагрузку нашей франшизы. Новый красивый загородный отель, масса новых героев и интриг. И новые вызовы для старых, уже полюбившихся героев: Ксюши, Юли, Дяди Бори, Валентины Ивановны, Льва Глебовича. Артисты, прочитав сценарий, отметили, что это лучший сезон нашей длинной отельной саги», – говорит генеральный продюсер Виталий Шляппо.

Несмотря на то, что в третьем сезоне «Гранда» состав персонала, действительно, претерпит изменения и пополнится новыми лицами, лучшие и любимые зрителями сотрудники отеля остались в команде Льва Глебовича. В этом сезоне у эксцентричного бизнесмена сильно прибавится хлопот, и дело не только в бизнесе: в стенах отеля появится его взбалмошная дочь.

«У моего героя открываются новые жизненные обстоятельства – приезжает его дочь Рита. И оказывается, это единственный человек, к которому Глебыч испытывает нежность, слабость и какие-то непонятные сентиментальные чувства. При этом у него много детей, к которым он относится более, чем прохладно. Так бывает, что мы испытываем к человеку какую-то иррациональную любовь, даже если он, как Рита, полный отморозок. Съемки третьего сезона – новое для меня ощущение, связанное, прежде всего, с выходом на натуру. Это другая атмосфера и действительно есть чувство, что мы снимаем новое кино. Моему герою придётся очень нелегко, ему буквально некогда будет передохнуть. Ему были нанесены серьезные удары по всем направлениям, поэтому Глебыч тонет. Иногда - в буквальном смысле», – отмечает исполнитель главной роли Александр Лыков.

Стартовали съемки третьего сезона сериала «Гранд»
фото: Пресс-служба телеканала "Супер"

Роль дочери Льва Глебовича играет Елизавета Кононова.

«В моей героине живут две личности: эксцентричная, импульсивная, раздражительная манипуляторша и искренняя, добрая, любящая дочь. Что поделать, Рита - избалованный ребёнок, которому кажется, что весь мир крутится вокруг нее. При этом, она на самом деле любит папу, уважает его и старается не идти наперекор. Конечно, это получается далеко не всегда, ведь Лев Глебович, как отец, пытается ее приструнить и перевоспитать, а дети в таких ситуациях часто бунтуют», – характеризует своего персонажа актриса.

Появление дочки владельца отеля не пройдет бесследно ни для кого из его обитателей. Новые приключения ждут героев Милы Сивацкой, Константина Белошапки, Александры Кузенкиной, Владислава Ветрова, Натальи Щукиной. Кроме того, в этом сезоне команду «Гранда» усилили персонажи Николая Шрайбера, Игоря Хрипунова, Александры Урсуляк, Александра Соколовского.

Показ третьего сезона сериала «Гранд» запланирован на телеканале «Супер» в 2020 году.
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Стартовали съемки третьего сезона сериала «Гранд» фотографии
Стартовали съемки третьего сезона сериала «Гранд» фотографии
Стартовали съемки третьего сезона сериала «Гранд» фотографии
Стартовали съемки третьего сезона сериала «Гранд» фотографии
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