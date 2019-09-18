Стартовали съемки третьего сезона сериала «Гранд»

Телеканал «Супер» начал съемки третьего сезона комедийного сериала «Гранд», в котором Лев Глебович Федотов в исполнении Александра Лыкова открывает новый загородный отель и обретает дочь, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба телеканала "Супер"
«Мы совершили очередную глобальную перезагрузку нашей франшизы. Новый красивый загородный отель, масса новых героев и интриг. И новые вызовы для старых, уже полюбившихся героев: Ксюши, Юли, Дяди Бори, Валентины Ивановны, Льва Глебовича. Артисты, прочитав сценарий, отметили, что это лучший сезон нашей длинной отельной саги», – говорит генеральный продюсер Виталий Шляппо.
Несмотря на то, что в третьем сезоне «Гранда» состав персонала, действительно, претерпит изменения и пополнится новыми лицами, лучшие и любимые зрителями сотрудники отеля остались в команде Льва Глебовича. В этом сезоне у эксцентричного бизнесмена сильно прибавится хлопот, и дело не только в бизнесе: в стенах отеля появится его взбалмошная дочь.
«У моего героя открываются новые жизненные обстоятельства – приезжает его дочь Рита. И оказывается, это единственный человек, к которому Глебыч испытывает нежность, слабость и какие-то непонятные сентиментальные чувства. При этом у него много детей, к которым он относится более, чем прохладно. Так бывает, что мы испытываем к человеку какую-то иррациональную любовь, даже если он, как Рита, полный отморозок. Съемки третьего сезона – новое для меня ощущение, связанное, прежде всего, с выходом на натуру. Это другая атмосфера и действительно есть чувство, что мы снимаем новое кино. Моему герою придётся очень нелегко, ему буквально некогда будет передохнуть. Ему были нанесены серьезные удары по всем направлениям, поэтому Глебыч тонет. Иногда - в буквальном смысле», – отмечает исполнитель главной роли Александр Лыков.
«В моей героине живут две личности: эксцентричная, импульсивная, раздражительная манипуляторша и искренняя, добрая, любящая дочь. Что поделать, Рита - избалованный ребёнок, которому кажется, что весь мир крутится вокруг нее. При этом, она на самом деле любит папу, уважает его и старается не идти наперекор. Конечно, это получается далеко не всегда, ведь Лев Глебович, как отец, пытается ее приструнить и перевоспитать, а дети в таких ситуациях часто бунтуют», – характеризует своего персонажа актриса.