Стартовали съемки третьего сезона сериала «Гранд»

анонс

Елена Коржаева и Андрей Щиголев рассказывают о значении кинофестивалей.

18 сентября

И все заиграет новыми красками: съемки сериала «257 причин, чтобы жить»

Репортаж со съемочной площадки проекта, где Полина Максимова побеждает болезнь, но не предрассудки вокруг.