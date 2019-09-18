Фильмы Подгаевского, Бондарчука и Файзиева увидят зарубежные зрители

Московский экспортный центр, в этом году организовавший в рамках кинорынка в Торонто (TIFF) бизнес-миссию Created in Moscow, подвел итоги работы российских кинокомпаний на одном из главных фестивалей и рынков мира.
фото: "Яга. Кошмар темного леса"
Так, хоррор Святослава Подгаевского «Яга. Кошмар темного леса», представленный «Централ Партнершип», отправится в США и Латинскую Америку – компания Ledafilms приобрела все права, включая кинотеатральный прокат, на эти территории. Фильм также выйдет в Германии (Capelight Pictures), Вьетнаме, Сингапуре (Purple Plan) и других странах Юго-Восточной Азии (Suraya Filem), в Японии (IPA Asia) и Прибалтике (Garsu).
Кроме того, закупщики из европейских стран проявили интерес к триллеру «Девятая», а фильм «Текст» по роману Дмитрия Глуховского особенно заинтересовал партнеров из Китая и Японии».
Компания Premier Studios достигла предварительных договоренностей с покупателями из Китая и Южной Кореи по новому фантастическому проекту «Горизонт» и ведет переговоры о совместных съемках с китайской компанией. Представители кинофестивалей и онлайн-платформ заинтересовались сериалами «Полёт» Петра Тодоровского и «Перевал Дятлова», который сейчас лично снимают продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов.
фото: "Перевал Дятлова"
По картине Федора Бондарчука «Вторжение», материалы по которой были представлены в Торонто Art Pictures Studio, закрыта сделка с компанией Presidio по реализации прав на территории Японии. Продолжаются переговоры с партнерами по реализации DVD и интернет-прав на территориях США, Канады и Великобритании. Кроме того, в планах компании до конца года закрыть сделки по продаже прав на территориях Юго-Восточной Азии, Африки и Китая».
В ближайший месяц компания планирует закрыть сделки по продаже кинотеатральных прав на фильм «Лёд 2» в Словении, Сербии, Черногории, Хорватии, Латвии, Литвы и Эстонии.
Компания All Media представила фильм «Герой» Карена Оганесяна и драму Андрея Смирнова «Француз». По фильму «Герой» были заключены сделки на территории США, Канады, Германии, Великобритании, Кореи, Японии, Испании, Кипра, Прибалтики, страны бывшей Югославии.
фото: "Герой"
Фильм «Вратарь галактики» Джаника Файзиева представил международный дистрибьютор – компания Luminescence. По этой картине уже закрыты сделки на Германию, Австрию, Швейцарию, Бенилюкс, Южную Корею, Ближний Восток, Прибалтику, Филиппины, Вьетнам, страны бывшей Югославии. В Торонто были получены предложения от Северной Америки, Японии, Малайзии, Польши. Также большой интерес к проекту проявляют закупщики из Австралии, Франции, Латинской Америки, Китая и Великобритании».
Студия Wizart заключила ряд сделок по дистрибуции своих флагманских проектов на территорию более 60 государств. Так, фильм «Снежная Королева: Зазеркалье» выйдет в прокат в Великобритании – партнером Wizart стала компания Altitude Film Entertainment, и на территории Латинской Америки – права приобрела Sun Distribution Group. Мультфильм «Волки и Овцы: Ход Свиньей» покажут в Австралии и Новой Зеландии (Eagle Entertainment), а также в Латинской Америке (Snap TV) в 2020 году.