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«Утро туманное, утро седое»: повторный прокат последнего фильма Василия Шукшина

19 сентября
2019 год

Новости кино >>
19 сентября 2019
Кино-театр.ру и журнал «Искусство кино» представляют трейлер отреставрированной версии драмы Василия Шукшина «Калина красная», которая выходит в российский прокат 3 октября.


По сюжету вышедший на свободу вор рецидивист Егор Прокудин по прозвищу «Горе» отправляется в деревню к подруге по переписке Любе. Жизнь в деревне круто меняет героя, он становится частью мира любви, простых человеческих отношений и искренности, однако бывшие криминальные дружки не дают Егору забыть прошлое.

Главные роли в картине исполняют Василий Шукшин, Лидия Федосеева-Шукшина, Иван Рыжов, Мария Скворцова, Алексей Ванин, Мария Виноградова, Ефимия Быстрова, Жанна Прохоренко, Лев Дуров, Александр Горбенко, Николай Граббе, Николай Погодин, Георгий Бурков, Татьяна Гаврилова, Артур Макаров и Олег Корчиков.

«Утро туманное, утро седое»: повторный прокат последнего фильма Василия Шукшина

«Последний фильм Василия Шукшина - трагический, мощный, обманчиво простой, берущий за живое. Классика ХХ века, ничуть не потерявшая в актуальности, эта картина говорит с человеком и о человеке напрямую, без посредников», - считает редактор издания «Искусство кино» Антон Долин.

Премьера отреставрированной копии «Калины красной» состоялась на Венецианском кинофестивале в конкурсе классики мирового кино. Премьерный показ в Москве пройдет 28 сентября в киноцентре «Октябрь», а в Санкт-Петербурге - 25 сентября в кинотеатре «Аврора».
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«Утро туманное, утро седое»: повторный прокат последнего фильма Василия Шукшина фотографии
«Утро туманное, утро седое»: повторный прокат последнего фильма Василия Шукшина фотографии
«Утро туманное, утро седое»: повторный прокат последнего фильма Василия Шукшина фотографии
«Утро туманное, утро седое»: повторный прокат последнего фильма Василия Шукшина фотографии
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