«Утро туманное, утро седое»: повторный прокат последнего фильма Василия Шукшина

Кино-театр.ру
и журнал «Искусство кино» представляют трейлер отреставрированной версии драмы Василия Шукшина «Калина красная»
, которая выходит в российский прокат 3 октября.
По сюжету вышедший на свободу вор рецидивист Егор Прокудин по прозвищу «Горе» отправляется в деревню к подруге по переписке Любе. Жизнь в деревне круто меняет героя, он становится частью мира любви, простых человеческих отношений и искренности, однако бывшие криминальные дружки не дают Егору забыть прошлое.
Главные роли в картине исполняют Василий Шукшин, Лидия Федосеева-Шукшина
, Иван Рыжов
, Мария Скворцова
, Алексей Ванин
, Мария Виноградова
, Ефимия Быстрова
, Жанна Прохоренко
, Лев Дуров
, Александр Горбенко
, Николай Граббе
, Николай Погодин
, Георгий Бурков
, Татьяна Гаврилова
, Артур Макаров
и Олег Корчиков
.
«Последний фильм Василия Шукшина - трагический, мощный, обманчиво простой, берущий за живое. Классика ХХ века, ничуть не потерявшая в актуальности, эта картина говорит с человеком и о человеке напрямую, без посредников
», - считает редактор издания «Искусство кино» Антон Долин
.
Премьера отреставрированной копии «Калины красной» состоялась на Венецианском кинофестивале в конкурсе классики мирового кино. Премьерный показ в Москве пройдет 28 сентября в киноцентре «Октябрь», а в Санкт-Петербурге - 25 сентября в кинотеатре «Аврора».