Сергей Светлаков и Юрий Колокольников вошли в жюри фестиваля телесериалов «Пилот»

В Иваново с 20 по 22 сентября пройдет второй российский фестиваль телесериалов «Пилот», в программу которого вошли 17 пилотных серий новых телесериалов. Выбирать лучших будет профессиональное жюри в составе режиссера и сценариста Александра Велединского
, актера Юрия Колокольникова
, генерального директора компании «Экспоконтент» Александры Модестовой
и обозревателя газеты «Ведомости» Ксении Болецкой
, сообщает пресс-служба смотра.
Они вручат приз за лучший пилот по мнению жюри, а также выберут лучший сценарий, лучшего режиссера, лучших актера и актрису. При этом выбирать победителя будет не только жюри – лучший пилот по мнению зрителей будет выбран путем голосования.
За призы «Пилота» будут бороться бандитская комедия «Полярный-17
» режиссера «Мажора
» Константина Статского
с Михаилом Пореченковым
и Иваном Охлобыстиным
о наследии 90-х и оммаж той же эпохе «Братство крыши
», одну из главных ролей в котором исполнил Юрий Борисов
, сыгравший также в победившем на «Кинотавре» фильме «Бык
».
Звезда «Закона каменных джунглей
» Аристарх Венес
сыграл сразу в двух конкурсных сериалах – в «Документалисте. Охотнике за призраками
» от режиссерского дуэта «Учителей
» (приз за лучший сценарий первого фестиваля «Пилот») Ильи Куликова
и Никиты Грамматикова
ему предстоит столкнуться со сверхъестественным, а в «Детективном синдроме» Романа Волобуева
- провести расследование, причем вместе с пациентами психиатрической больницы.
Популярный детективный жанр также будет представлен еще несколькими участниками конкурсной программы. Так, в проекте Марка Горобца
«Тень за спиной
», снятом по мотивам расследования дела «ангарского маньяка», сотрудник Генпрокуратуры в исполнении Ивана Оганесяна
будет расследовать череду загадочных убийств в небольшом провинциальном городке , а в ироничном «Герое по вызову
» Анны Зайцевой
врач (Евгений Миллер
), которому поставили смертельный диагноз, начинает бороться с опасными преступниками – как выясняется, во благо здоровья. В «Спи со мной
» искать изощренного маньяка, замуровывающего своих жертв, будет следователь Ника, которую играет Светлана Устинова
, одну из ролей здесь также исполнила актриса Полина Кутепова
.
Также в программе «Пилота» медицинский процедурал «Чудо-доктор
» с неординарной главной героиней в исполнении Анастасии Талызиной
при участии Дениса Шведова
и Анны Слю
.
На фестивале будут представлены комедийные проекты «Дылды
» с Павлом Деревянко
о тренере в мужской волейбольной Суперлиге, которому теперь приходится работать с женской студенческой командой, «Иванько
», в которой Александр Яценко
играет провинциального барда-песенника, «Девушки с Макаровым
» – своеобразная «Полицейская академия» эпохи #MeToo, в которой неуживчивый следователь в исполнении Павла Майкова
против своей воли становится наставником нескольких девушек-полицейских, а также «Родительский комитет
» о том, как стать образцовым отцом.
Тема отношений между поколениями также найдет свое воплощение и в драматическом жанре. Так, в конкурсе нынешнего фестиваля будет представлен сериал #DЕТКИ
, затрагивающий одну из самых важных на сегодня тем - безопасность детей в интернете. Также в конкурсную программу вошла новая работа Алены Званцовой
(«Частица Вселенной
») «Дети
», где одну из главных ролей сыграл режиссер Юрий Быков
.
Кроме того, на «Пилоте» состоятся премьеры ретродрамы Анарио Мамедова
«Тонкие материи
» о привилегированной 100-й секции универмага «Столица» начала 1960-х, байопика «Магомаев
» с Милошем Биковичем
в роли легендарного певца и современной остросюжетной драмы «Колл-центр
» Наташи Меркуловой
и Алексея Чупова
про офисных работников в исполнении Павла Табакова
, Владимиры Яглыча
, Юлии Хлыниной
и других известных актеров.
Фестиваль телесериалов «Пилот» учрежден для содействия развитию жанра российского телесериала, предоставления его создателям возможности показа своих проектов ведущим экспертам индустрии и профессионалам телебизнеса.
Президентом фестиваля «Пилот» является кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский
. Генеральный продюсер фестиваля – актриса Светлана Дрыга
. Партнерами фестиваля выступают «Газпромбанк» и «Страховая Группа «СОГАЗ».
В попечительский совет фестиваля «Пилот» входят губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
, генеральный директор продюсерской компании COSMOS studio Александр Акопов
, кинорежиссер, продюсер, основатель и соучредитель кинокомпании Art Pictures Studio Федор Бондарчук
, генеральный директор кинокомпании «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова», председатель экспертного совета Фонда Кино Леонид Верещагин
, продюсер, руководитель кинокомпании «СТВ», соучредитель студии анимационного кино «Мельница», председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов
, советник Президента Российской Федерации по вопросам культуры, секретарь Совета по культуре и искусству при Президенте РФ Владимир Толстой
, директор кинокомпании «ПРОФИТ» Игорь Толстунов
, основатель, генеральный продюсер компании «Среда» Александр Цекало.