Один из персонажей мультфильма «Суворовъ» заговорит голосом Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров озвучит генерала Франца фон Вейротера в 3D-мультфильме «Суворовъ», а в одной из ключевых сцен даже исполнит песню, сообщает пресс-служба студии «Союзмультфильм», занимающейся производством ленты.
фото: kirkorov.ru
«Герой, который будет говорить моим голосом – храбрый, но жесткий, грубый и хитрый. Однозначно, педант. Наделен всеми качествами выскочки. Но при этом был отличным манипулятором и добивался расположением важных ему людей для реализации своих планов. Человек, характеру которого присущи расчетливость, хладнокровие, безжалостность и жажда власти над людьми. И голос Вейротера - главный инструмент его харизмы» , – цитирует пресс-служба слова Киркорова.
Сюжет мультфильма развернется на фоне легендарных исторических событий – швейцарского похода Александра Суворова через Альпы. В центре событий – юноша по имени Гриша. По сюжету фильма, Вейротер, которого сыграет Филипп Киркоров, будет плести опасные интриги и попытается погубить Александра Суворова и его войско. Других персонажей также озвучат звезды кино и телевидения: Юлия Рутберг, Анна Ардова, Алексей Демидов. Заглавный герой Александр Суворов будет говорить голосом известного российского актера Константина Хабенского, роль Гриши исполнит Антон Макарский.
Производство картины киностудия «Союзмультфильм» ведет совместно с Киностудией им. М. Горького и анимационной студией «КиноАтис». Для анимации используется технология «захвата движения», при которой реальный актер передает персонажу свою пластику.
«Мы делаем детско-семейный фильм, который действительно станет событием в российской анимации и представит исторических героев такими харизматичными и обаятельными, что зрителям после просмотра захочется побольше узнать об исторических событиях, которые легли в основу картины. Уверена, участие таких ярких артистов, как Филипп Киркоров, поможет создать действительно запоминающиеся образы», – подчеркнула Председатель Правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.