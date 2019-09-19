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Фильм с Викторией Исаковой в роли «королевы фридайвинга» выйдет в марте 2020-го

19 сентября
2019 год

Новости кино >>
19 сентября 2019
Фильм «Один вдох» режиссера Елены Хазановой с Викторией Исаковой в главной роли выйдет в российский прокат в марте 2020 года, сообщает пресс-служба картины.

Фильм с Викторией Исаковой в роли «королевы фридайвинга» выйдет в марте 2020-го

Лента основана на реальных событиях и связана с историей легендарной «королевы фридайвинга» Натальи Молчановой, которая пропала без вести во время погружения в 2015 году.

«Удивительно, но у нас почти не знают имя Натальи Молчановой, обладательницы 41 мирового рекорда. Это первая в мире женщина, преодолевшая отметку в 100 метров при погружении в глубину на задержке дыхания. Это уникальная женщина, которая могла задерживать дыхание более чем на 9 минут. Но фильм «Один вдох» не о спорте. Для меня и режиссера Елены Хазановой это была личная история сильной женщины, которая в 40 лет решилась полностью поменять свою жизнь и совершила настоящую революцию. Но наша история не о преодолении, а о силе духа и невероятных человеческих возможностях», – отмечает продюсер Ольга Данова.

Главную роль в картине исполнила Виктория Исакова. Для подготовки к роли она год занималась фридайвингом в Москве.

«Моя героиня – это женщина, которая в определенный этап своей жизни поняла, что обладает большим талантом и, несмотря на возраст, несмотря на мнение окружающих, несмотря на то, что ей пришлось принести большие жертвы, смогла полностью изменить свою жизнь и добиться немыслимых высот в спорте - во фридайвинге. Она не просто погружается в океан, она погружается в себя, чтобы найти в своей душе силы победить. И я верю, что эта сила есть в каждом из нас, и мы тоже способны изменить свою жизнь», – говорит актриса.

Сцены подводного погружения снимали в открытом море у берегов Мальты. Для работы над подводными кадрами была приглашена лучшая в мире команда специалистов по съемкам на открытой воде и режиссер Жюли Готье, известная своими художественными короткометражными проектами, которые она снимает вместе с супругом Гийомом Нери. Оба профессионально занимаются фридайвингом, а в прошлом – чемпионы и рекордсмены в данном виде спорта.
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Фильм с Викторией Исаковой в роли «королевы фридайвинга» выйдет в марте 2020-го фотографии
Фильм с Викторией Исаковой в роли «королевы фридайвинга» выйдет в марте 2020-го фотографии
Фильм с Викторией Исаковой в роли «королевы фридайвинга» выйдет в марте 2020-го фотографии
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