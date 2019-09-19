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Софья Зайка рассказала о продолжении сериала «Фитнес»

19 сентября
2019 год

Новости кино >>
19 сентября 2019
На телеканале «Супер» 23 сентября начинается показ второго сезона сериала «Фитнес». Перед телепремьерой проекта режиссер Кирилл Васильев и исполнительница главной роли Софья Зайка рассказали Кино-театр.ру о том, что ждать в продолжении «Фитнеса».

Софья Зайка рассказала о продолжении сериала «Фитнес»

С момента событий первого сезона прошло полгода. И жизнь Аси Королевой (Софья Зайка, похудевшая на 20 килограммов) существенно изменилась. Теперь у нее не только постройневшая фигура, но и успешная карьера. Однако путь к идеальным отношениям оказался сложнее пути к идеальному телу. Пытаясь не потерять любовь и доверие друг друга, Ася и Боря (Борис Дергачев) ежедневно испытывают отношения на прочность. Своим опытом в любви и спорте Ася делится с подписчиками фитнес-блога, и, увлекаясь, готова выпустить в эфир все: от тренировки до свидания.

«Второй сезон кардинально отличается от первого именно из-за моей героини – Аси. Первый сезон был тяжелым из-за моего долгого знакомства с персонажем, взглядами на жизнь Аси и ее привычками. Из-за этого мы, кстати, первые две недели уходили в жесткие переработки, так как приходилось делать много дублей. Во втором сезоне было проще, потому что я уже знаю, какая Аська, но тут появилась другая сложность: сброс веса – изменение не только внешнее, но и внутреннее. Тем более у Аськи такой крутой переворот: она похудела, у нее личная жизнь, семейная, она уже на хорошей должности, все ее уважают, ценят и любят, и у нее происходит психологический сдвиг. Это было очень интересно играть», – говорит Софья Зайка.

Софья Зайка рассказала о продолжении сериала «Фитнес»

Режиссером второго «Фитнеса» выступил Кирилл Васильев, дебютировавший в прошлом году в полнометражном кино комедией «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!». Работа на «Фитнесе» – первый сериальный опыт Васильева.

«У меня не было опыта работы с кастингом, его делал не я. Здесь была история сложившаяся, и я, конечно, сильно волновался. Это очень важный момент: если актер – мой, я с ним могу сделать многое, а если мы на разных волнах, даже будь это великолепный актер, может ничего не получиться. Но на «Фитнесе» мне очень повезло. Если с Борей Дергачевым я раньше работал, знал, что он великолепный актер, то многие остальные стали для меня настоящими открытиями. Девочки все просто бомбические. Про Диму Чеботарева много слышал, он был у меня несколько раз на пробах, но как-то не складывалось. Он вообще все понимает с полуслова. Кастинг на «Фитнес» очень крутой», – говорит Васильев.

Софья Зайка, которая на первом сезоне тоже была в позиции новичка – для нее это первая такая большая роль в сериале, – рассказывает, что Кирилл влился в их сериальную семью идеально.

«На первом «Фитнесе» меня все очень хорошо приняли, хотя у меня еще был недостаточный опыт, а попала я в компанию ребят, которые много снимаются и они взяли меня под крыло, у нас образовалась семья. На втором сезоне Кирилл идеально вошел в эту семью, и он очень много всего привнес в наш сериал. С ним очень клево работать! Помимо того, что он режиссер, он еще сам актер и он очень понимает всю актерскую психологию, все состояния», – подчеркивает Зайка.

Софья Зайка рассказала о продолжении сериала «Фитнес»

В частности, Васильев привнес во второй «Фитнес» много драматических моментов.

«Есть базовый жанр комедии, но есть в нем и моменты лирические, мелодраматические, жесткие, брутальные. Есть сцены, когда я раскрывал персонажей, сбивал с них маски и они показывали себя чистосердечными ребятами. Это сериал про любовь, про людей, а не про фитнес. Фитнес – это лишь форма, забавная, популярная на данный момент. Это история людей, которые пришли в фитнес-клуб со своими задачами: кто-то – похудеть, кто-то – найти любовь, кто-то – вернуть прошлую, кто-то – просто заработать денег. Но это все хорошие ребята, которые иногда позволяют совершать себе глупые поступки», – уточняет режиссер.

Сейчас уже полным ходом идут съемки третьего сезона «Фитнеса». В нем, как обещают создатели, будет еще больше драматических моментов.

«После окончания второго сезона, когда писали сценарий третьего, мне сказали: «Готовься, ко второму сезону ты похудела на 20 килограммов, а сейчас у тебя есть три месяца для того, чтобы идеально освоить бокс! – рассказывает Софья Зайка. – Я поняла, что если бокс, то я могу позволить себе расслабиться с точки зрения питания, потому что на боксе сжигается абсолютно всё. У меня с начала августа каждый день были тренировки, а на днях мы снимали сцену, где я билась 10 часов. У меня папа – чемпион мира по борьбе самбо, он меня с детства водил на тренировки, на сборы, я все это видела. И когда я поняла, что хочу стать актрисой, то мечтала сняться в спортивном кино. И на третьем «Фитнесе» у меня появилась эта возможность, чему я очень рада».
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