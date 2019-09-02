Дана Абызова станет «опасной свидетельницей» убийства

В Киеве начались съемки 24-серийной картины «На твоей стороне» по турецкому формату канала «D» «Цена страсти», сообщает пресс-служба канала «Украина», по заказу которого создается сериал.
фото: Пресс-служба телеканала "Украина"
Главная героиня – нейрохирург Анастасия Стрелецкая – работает в одной из лучших киевских клиник. Однажды Настя выезжает на ДТП, в котором якобы пострадал один из клиентов клиники. Но вместо ДТП «скорая» привозит их на склады фармацевтической фабрики, где Настя становится «опасной свидетельницей» намеренного убийства. Чтобы остаться в живой девушке нужно будет выполнить просьбу бандитов и полностью измениться.
Мелодрама «Цена страсти» в Турции вышла в конце 2017 года на телеканале «D» и стала одной из самых успешных картин последнего десятилетия.
Над украинской версией работают сразу несколько режиссеров: главный – Александр Кириенко и режиссеры-постановщики – Андрей Черных, Екатерина Некрасова, Ольга Золотарева.
«В центре сериала «На твоей стороне» огромный семейный клан и несколько семей против него, за него или поперек. Но самое интересное – перемены. Перемены женщины и мужчины, здесь кардинально меняются персонажи, а особенно главный герой, и все это происходит под влиянием лирики любви», – отмечает Черных.