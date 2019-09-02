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Святослав Подгаевский сделает «Приворот»

2 сентября
2019 год

Новости кино >>
2 сентября 2019
Кинокомпании QS Films и «Иней продакшнс», Группа компаний ГПМ КИТ и «Централ Партнершип» приступили к работе над новым проектом – мистической мелодрамой «Приворот. Черное венчание», режиссером которой выступит Святослав Подгаевский, сообщает пресс-служба «Централ Партнершип».

Святослав Подгаевский сделает «Приворот»
фото: Пресс-служба компании "Централ Партнершип"

В центре сюжета – девушка Женя, которую вместе с ребёнком недавно бросил ее возлюбленный Кирилл, уйдя к другой. После всех неудачных попыток вернуть любимого, в отчаянии Женя решается на приворот. Молодая цыганка помогает ей провести черный ритуал, и Кирилл действительно возвращается! И любит, кажется, еще сильнее, чем прежде, вот только с каждым днем его любовь все больше походит на пугающую одержимость. И даже когда он погибает, приворот продолжает действовать. Теперь Жене предстоит спасать себя и своего ребенка от того, кого она любила больше жизни. Ведь даже смерть не разлучит их.

«Каждая девушка мечтает о взаимной любви, но что, если эта любовь превратится в одержимость? Мы решили посмотреть на подобную ситуацию с точки зрения фильма ужасов. «Приворот» будет пугать и держать в напряжении, а героиня пожалеет о своих желаниях. Мы снимаем в необычных локациях, например, в древней готической церкви. Рассчитываем удивить зрителей», – говорит Подгаевский.

Вместе с ним автором картины выступает Иван Капитонов, с которым они вместе работали над самыми кассовыми российскими хоррорами «Пиковая Дама», «Невеста», «Русалка. Озеро мертвых» и предстоящими «Яга. Кошмар темного леса» и «Вдова».

«Не секрет, что основной целевой аудиторией хорроров являются девушки от 14 до 25 лет. Поэтому фильмы ужасов с сильной мелодраматической линией находят особенной отклик. Тем более, когда мистической основой истории является приворот, один из самых известных и распространённых магических обрядов. Помимо жанрового развлечения главная мысль нашего фильма - нужно брать судьбу в свои руки и совершать ради любви настоящие человеческие поступки, а не прибегать к чёрной магии и оккультизму», – отмечает Капитонов.

Съемки картины пройдут в Москве и Санкт-Петербурге и продлятся до середины октября. Выпуск фильма в прокат намечен на 29 октября 2020 года.
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