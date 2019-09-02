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«Годовщину революции» в сопровождении живой музыки покажут в Москве

2 сентября
2019 год

Новости кино >>
2 сентября 2019
Московская премьера восстановленного фильма Дзиги Вертова «Годовщина революции» 1918 года состоится 6 сентября в киноцентре «Октябрь», сообщает пресс-служба проекта КАРО.Арт, в рамках которого состоится показ.

«Годовщину революции» в сопровождении живой музыки покажут в Москве

Шедевр мирового кинематографа представит историк кино, реконструктор картины Николай Изволов. Показ пройдет под живую музыку в исполнении известного тапера Филиппа Чельцова.

Дебютная лента Дзиги Вертова «Годовщина революции» была смонтирована из множества хроникальных кадров в 1918 году к первой годовщине Октябрьской революции, но после 1920-х считалась утерянной – в архиве сохранились лишь разрозненные фрагменты. По одной из версий, исчезновение фильма связано с одним из героев хроники – Львом Троцким, который к этому времени в СССР превратился в персону нон грата.

Попытки восстановить фильм начались еще в советские годы. Историку кино Виктору Листову удалось найти и атрибутировать около двадцати минут фильма, которые в 1967 году показывались к 50-летию революции. Но только после обнаружения полного текста титров в 2017 году работу удалось завершить. Спустя столетие с момента съемок историк кино Николай Изволов собрал фрагменты в единое целое, и считавшийся утерянным фильм наконец вышел на экраны.

С 12 сентября при поддержке проекта КАРО.Арт «Годовщина революции» впервые выйдет в прокат. Показы пройдут во всех кинотеатрах сети КАРО в Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте, Тюмени, Казани, Калининграде, Екатеринбурге и Самаре.
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