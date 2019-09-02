Фанаты выбрали новую дату выхода фильма «Чернобыль: Зона отчуждения»

Полнометражное завершение популярного сериала «Чернобыль. Зона отчуждение» выйдет на онлайн-платформе PREMIER (в прошлом - THT-PREMIER) 19 сентября 2019 года, сообщает пресс-служба сервиса.
фото: Пресс-служба онлайн-платформы PREMIER
«Такое решение приняли сами пользователи сервиса, у которых впервые в России появилась возможность самим повлиять на дату премьеры – для этого зрителям нужно было проголосовать в рамках спецпроекта «Зона приближения премьеры». Изначально дата премьеры была назначена на 10 октября. Акция продлилась 10 дней, с 22 по 31 августа, за ходом голосования можно было следить в сети в режиме реального времени», – уточняется в сообщении.
«Чернобыль. Зона отчуждения» поставит точку в истории пятерых подростков, попытавшихся предотвратить самую известную в мире техногенную катастрофу. Им придётся вернуться, туда, откуда все начиналось – в Чернобыль, чтобы разгадать тайну происхождения Зоны отчуждения. Полнометражный фильм даст ответы на все загадки и интриги, а его создатели обещают выкрутить до максимума динамичность действия, зрелищность экшен-сцен и качество визуальных спецэффектов.