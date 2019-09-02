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Фанаты выбрали новую дату выхода фильма «Чернобыль: Зона отчуждения»

2 сентября
2019 год

Новости кино >>
2 сентября 2019
Полнометражное завершение популярного сериала «Чернобыль. Зона отчуждение» выйдет на онлайн-платформе PREMIER (в прошлом - THT-PREMIER) 19 сентября 2019 года, сообщает пресс-служба сервиса.

Фанаты выбрали новую дату выхода фильма «Чернобыль: Зона отчуждения»
фото: Пресс-служба онлайн-платформы PREMIER

«Такое решение приняли сами пользователи сервиса, у которых впервые в России появилась возможность самим повлиять на дату премьеры – для этого зрителям нужно было проголосовать в рамках спецпроекта «Зона приближения премьеры». Изначально дата премьеры была назначена на 10 октября. Акция продлилась 10 дней, с 22 по 31 августа, за ходом голосования можно было следить в сети в режиме реального времени», – уточняется в сообщении.

«Чернобыль. Зона отчуждения» – новый фильм, а точнее, целых три полнометражных фильма от сценариста Ильи Куликова и режиссёра Дмитрия Киселёва с участием всех звёзд одноимённого сериала. Константин Давыдов, Кристина Казинская, Сергей Романович, Анвар Халилулаев и Валерия Дмитриева, а также Евгений Стычкин и Александр Яценко – в финальной истории о том, как пять подростков в противостоянии с аномальной Зоной Чернобыльской АЭС пытаются остановить мировую катастрофу. Вместо одного в онлайн-прокат выйдут три фильма с различными вариантами развития сюжета: в каждом случае действие будет начинаться одинаково, но в определенной сюжетной точке начнёт разветвляться, что приведёт к трём разным финалам. Н

«Чернобыль. Зона отчуждения» поставит точку в истории пятерых подростков, попытавшихся предотвратить самую известную в мире техногенную катастрофу. Им придётся вернуться, туда, откуда все начиналось – в Чернобыль, чтобы разгадать тайну происхождения Зоны отчуждения. Полнометражный фильм даст ответы на все загадки и интриги, а его создатели обещают выкрутить до максимума динамичность действия, зрелищность экшен-сцен и качество визуальных спецэффектов.
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Фанаты выбрали новую дату выхода фильма «Чернобыль: Зона отчуждения» фотографии
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Фанаты выбрали новую дату выхода фильма «Чернобыль: Зона отчуждения» фотографии
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