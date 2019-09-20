Робот по имени Робо: Владимир Вдовиченков создаёт разумный механизм

Кино-театр.ру
представляет новый трейлер фантастической картины для всей семьи «Робо»
режиссёра Сарика Андреасяна
(«Защитники»
).
По сюжету 12-летний Митя Привалов мечтает рисовать комиксы о супергероях. Но родители мальчика, инженеры-робототехники, хотят, чтобы он пошел по их стопам. Понимание и поддержку Митя находит там, где не ждал: у созданного родителями робота-спасателя А-112 или просто Робо. Их ждут невероятные приключения, в ходе которых Митя научит нового друга верить в себя и свои мечты, а Робо станет для мальчика примером мужества и ответственности.
Главные роли в картине сыграли Даниил Муравьев-Изотов
, Владимир Вдовиченков
, Мария Миронова
, Константин Лавроненко
, Грант Тохатян
, Кристина Орса
, Елизавета Моряк
и другие.
На российских экранах «Робо»
появится 31 октября 2019 года.