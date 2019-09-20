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Робот по имени Робо: Владимир Вдовиченков создаёт разумный механизм

20 сентября
2019 год

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20 сентября 2019
Кино-театр.ру представляет новый трейлер фантастической картины для всей семьи «Робо» режиссёра Сарика Андреасяна («Защитники»).


По сюжету 12-летний Митя Привалов мечтает рисовать комиксы о супергероях. Но родители мальчика, инженеры-робототехники, хотят, чтобы он пошел по их стопам. Понимание и поддержку Митя находит там, где не ждал: у созданного родителями робота-спасателя А-112 или просто Робо. Их ждут невероятные приключения, в ходе которых Митя научит нового друга верить в себя и свои мечты, а Робо станет для мальчика примером мужества и ответственности.

Робот по имени Робо: Владимир Вдовиченков создаёт разумный механизм

Главные роли в картине сыграли Даниил Муравьев-Изотов, Владимир Вдовиченков, Мария Миронова, Константин Лавроненко, Грант Тохатян, Кристина Орса, Елизавета Моряк и другие.

На российских экранах «Робо» появится 31 октября 2019 года.
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Робот по имени Робо: Владимир Вдовиченков создаёт разумный механизм фотографии
Робот по имени Робо: Владимир Вдовиченков создаёт разумный механизм фотографии
Робот по имени Робо: Владимир Вдовиченков создаёт разумный механизм фотографии
Робот по имени Робо: Владимир Вдовиченков создаёт разумный механизм фотографии
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