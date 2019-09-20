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Юрий Борисов создаёт легендарный АК-47

20 сентября
2019 год

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20 сентября 2019
В сети появился первый трейлер биографической драмы «Калашников», снятой Константином Бусловым («Авантюристы»). Над сценарием, основанном на воспоминаниях самого Калашникова, работали Анатолий Усов, Сергей Бодров и Алексей Бородачёв.


В основе фильма судьба легендарного изобретателя АК-47 Михаила Тимофеевича Калашникова. Нелегкие испытания выпали на долю конструктора-самоучки, прежде чем он осуществил свою мечту. Калашников был командиром танка в 1941-м, получил тяжелое ранение под Брянском, а после так и не смог вернуться на войну. Пока был в госпитале — мечтал, делал первые чертежи оружия в блокноте и не переставал корить себя за то, что отсиживается в тылу. Он работал на заводе, проводил первые испытания в Казахстане и участвовал во Всесоюзных оружейных конкурсах вместе с другими конструкторами. В свои 29 он создал оружие, которое принесло ему мировую славу — АК-47!

Калашников прожил долгую и интересную жизнь, но одна мысль не оставляла его в покое: «Появись такое оружие у нас тогда, в сорок первом — война бы закончилась гораздо раньше и многие из наших парней остались бы живы».

Юрий Борисов создаёт легендарный АК-47

Ведущие роли в ленте исполнили Юрий Борисов, Ольга Лерман, Артур Смольянинов, Виталий Хаев, Эльдар Калимулин, Валерий Баринов, Анатолий Лобоцкий, Алексей Вертков, Дмитрий Богдан, Максим Битюков, Армен Арушанян, Валерий Афанасьев, Сергей Газаров, Сейдулла Молдаханов, Дмитрий Куличков, Игорь Хрипунов, Юрий Лопарёв, Евгений Антропов и Амаду Мамадаков.

Ожидается, что в российский прокат «Калашников» выйдет 23 февраля 2020 года, в День защитника Отечества.
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Юрий Борисов создаёт легендарный АК-47 фотографии
Юрий Борисов создаёт легендарный АК-47 фотографии
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