Юрий Борисов создаёт легендарный АК-47

В сети появился первый трейлер биографической драмы «Калашников»
, снятой Константином Бусловым
(«Авантюристы»
). Над сценарием, основанном на воспоминаниях самого Калашникова, работали Анатолий Усов
, Сергей Бодров
и Алексей Бородачёв
.
В основе фильма судьба легендарного изобретателя АК-47 Михаила Тимофеевича Калашникова. Нелегкие испытания выпали на долю конструктора-самоучки, прежде чем он осуществил свою мечту. Калашников был командиром танка в 1941-м, получил тяжелое ранение под Брянском, а после так и не смог вернуться на войну. Пока был в госпитале — мечтал, делал первые чертежи оружия в блокноте и не переставал корить себя за то, что отсиживается в тылу. Он работал на заводе, проводил первые испытания в Казахстане и участвовал во Всесоюзных оружейных конкурсах вместе с другими конструкторами. В свои 29 он создал оружие, которое принесло ему мировую славу — АК-47!
Калашников прожил долгую и интересную жизнь, но одна мысль не оставляла его в покое: «Появись такое оружие у нас тогда, в сорок первом — война бы закончилась гораздо раньше и многие из наших парней остались бы живы
».
Ведущие роли в ленте исполнили Юрий Борисов
, Ольга Лерман
, Артур Смольянинов
, Виталий Хаев
, Эльдар Калимулин
, Валерий Баринов
, Анатолий Лобоцкий
, Алексей Вертков
, Дмитрий Богдан
, Максим Битюков
, Армен Арушанян
, Валерий Афанасьев
, Сергей Газаров
, Сейдулла Молдаханов
, Дмитрий Куличков
, Игорь Хрипунов
, Юрий Лопарёв
, Евгений Антропов
и Амаду Мамадаков
.
Ожидается, что в российский прокат «Калашников»
выйдет 23 февраля 2020 года, в День защитника Отечества.