«Друзей» признали главным сериалом 90-х

ревью

Интервью

Алексей Гуськов: «Нас с детства учат быть успешными, но не учат быть счастливыми»

Актер о роли детского писателя в фильме «Элефант», других предстоящих проектах, спорах режиссеров с продюсерами и европейских ценностях