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«Друзей» признали главным сериалом 90-х

20 сентября
2019 год

Новости кино >>
20 сентября 2019
«Друзья», набравшие 64 % голосов, возглавили рейтинг главных телешоу 90-х, составленный Rotten Tomatoes по итогам опроса среди своих пользователей.

«Друзья»

Вторую строчку топа занял «Сайнфелд» (51 % голосов), а третью — «Секретные материалы» (50 %). Далее следуют «Скорая помощь», «Баффи — истребительница вампиров», «Беверли-Хиллз 90210», «Симпсоны», «Фрейзер», «Женаты и с детьми» и «Все любят Рэймонда».

«Принц из Беверли-Хиллз» открывает вторую десятку, а замыкает шествие «Звёздный путь: Следующее поколение». Между ними затесались «Большой ремонт», «Розанна», «Элли Макбил», «Субботним вечером в прямом эфире», «Полный дом», «Спасатели Малибу», «Южный парк» и «Уилл и Грейс».

Ранее агрегатор рецензий опубликовал список самых влиятельных телешоу нулевых с культовым сериалом «Во все тяжкие» во главе.
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Баффи – истребительница вампировБеверли-Хиллз 90210Во все тяжкиеДрузьяЖенаты и с детьмиЗвёздный путь: Следующее поколениеРозаннаСайнфелдСекретные материалыСимпсоныСкорая помощьСпасатели МалибуУилл и ГрейсФрейзерЭлли МакБилЮжный Парк

фотографии >>
«Сайнфелд»
«Секретные материалы»
«Баффи — истребительница вампиров»
«Звёздный путь: Следующее поколение»
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