«Друзей» признали главным сериалом 90-х

«Друзья
», набравшие 64 % голосов, возглавили рейтинг главных телешоу 90-х, составленный Rotten Tomatoes
по итогам опроса среди своих пользователей.
Вторую строчку топа занял «Сайнфелд
» (51 % голосов), а третью — «Секретные материалы
» (50 %). Далее следуют «Скорая помощь
», «Баффи — истребительница вампиров
», «Беверли-Хиллз 90210
», «Симпсоны
», «Фрейзер
», «Женаты и с детьми
» и «Все любят Рэймонда
».
«Принц из Беверли-Хиллз
» открывает вторую десятку, а замыкает шествие «Звёздный путь: Следующее поколение
». Между ними затесались «Большой ремонт
», «Розанна
», «Элли Макбил
», «Субботним вечером в прямом эфире
», «Полный дом
», «Спасатели Малибу
», «Южный парк
» и «Уилл и Грей
с».
Ранее агрегатор рецензий опубликовал
список самых влиятельных телешоу нулевых с культовым сериалом «Во все тяжкие
» во главе.