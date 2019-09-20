Сиквел «Zомбилэнда» покажут на фестивале Comic Con Russia

ревью

Скандальный и умеренно жестокий фильм о войне

«Послание к человеку»–2019: «Раскрашенная птица». Смерть — это мы

Интервью

Алексей Гуськов: «Нас с детства учат быть успешными, но не учат быть счастливыми»

Актер о роли детского писателя в фильме «Элефант», других предстоящих проектах, спорах режиссеров с продюсерами и европейских ценностях