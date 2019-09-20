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Сиквел «Zомбилэнда» покажут на фестивале Comic Con Russia

20 сентября
2019 год

Новости кино >>
20 сентября 2019
6 октября на Comic Con Russia состоится предпремьерный показ долгожданного продолжения культового комедийного хоррора «Добро пожаловать в Zомбилэнд» с Вуди Харрельсоном, Джесси Айзенбергом, Эммой Стоун и Абигайль Бреслин в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

В новой работе Рубена Фляйшера беспощадная и бесстрашная четвёрка охотников на зомби продолжает своё путешествие в глубь страны. На этот раз им предстоит сразиться не только с новыми видами живых мертвецов, но и вступить в схватку с другими выжившими, которые настроены совсем не дружелюбно. Кроме того, в собственных рядах охотников намечается серьёзный разлад.

Сиквел «Zомбилэнда» покажут на фестивале Comic Con Russia
фото: wdsspr.ru

Премьера картины «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» на фестивале пройдёт за три недели до его выхода в российский прокат. В кинотеатрах фильм появится с 24 октября.

Comic Con Russia пройдёт в Москве в шестой раз — с 3 по 6 октября в павильоне № 1 выставочного комплекса «Крокус Экспо». Одновременно с фестивалем состоится 14-я ежегодная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».
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Zомбилэнд: Контрольный выстрелДобро пожаловать в Зомбилэнд

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Сиквел «Zомбилэнда» покажут на фестивале Comic Con Russia фотографии
Сиквел «Zомбилэнда» покажут на фестивале Comic Con Russia фотографии
Сиквел «Zомбилэнда» покажут на фестивале Comic Con Russia фотографии
Сиквел «Zомбилэнда» покажут на фестивале Comic Con Russia фотографии
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