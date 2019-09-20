Сиквел «Zомбилэнда» покажут на фестивале Comic Con Russia

6 октября на Comic Con Russia состоится предпремьерный показ долгожданного продолжения культового комедийного хоррора «Добро пожаловать в Zомбилэнд
» с Вуди Харрельсоном
, Джесси Айзенбергом
, Эммой Стоун
и Абигайль Бреслин
в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
В новой работе Рубена Фляйшера
беспощадная и бесстрашная четвёрка охотников на зомби продолжает своё путешествие в глубь страны. На этот раз им предстоит сразиться не только с новыми видами живых мертвецов, но и вступить в схватку с другими выжившими, которые настроены совсем не дружелюбно. Кроме того, в собственных рядах охотников намечается серьёзный разлад.
Премьера картины «Zомбилэнд: Контрольный выстрел
» на фестивале пройдёт за три недели до его выхода в российский прокат. В кинотеатрах фильм появится с 24 октября.
Comic Con Russia пройдёт в Москве в шестой раз — с 3 по 6 октября в павильоне № 1 выставочного комплекса «Крокус Экспо». Одновременно с фестивалем состоится 14-я ежегодная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».