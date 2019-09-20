Феде Альварес спродюсирует сиквел «Техасской резни бензопилой»

Legendary вернёт на большие экраны Кожаное лицо, уверяет IndieWire
.
Студия планирует пойти по стопам «Хэллоуина
» Дэвида Гордона Грина
и «Терминатора: Тёмных судеб
» Тима Миллера
. То есть, зрителей ожидает прямой сиквел культового хоррора Тоуба Хупера
«Техасская резня бензопилой
», вышедшего 45 лет назад, в 1974-м.
фото: Кожаное лицо
Для воплощения затеи в реальность на пост продюсера приглашён режиссёр Феде Альвареса
(«Не дыши
»). Ему предстоит найти смельчака, который займёт режиссёрское кресло.
Последний раз мы виделись с маньяком с бензопилой пару лет назад, когда на экраны вышел приквел «Кожаное лицо
». Продюсер ленты Джон Льюсенхоп
поставил в 2013-м «Техасскую резню бензопилой 3D
» с Александрой Даддарио
в главной роли.