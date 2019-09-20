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Феде Альварес спродюсирует сиквел «Техасской резни бензопилой»

20 сентября
2019 год

Новости кино >>
20 сентября 2019
Legendary вернёт на большие экраны Кожаное лицо, уверяет IndieWire.

Студия планирует пойти по стопам «Хэллоуина» Дэвида Гордона Грина и «Терминатора: Тёмных судеб» Тима Миллера. То есть, зрителей ожидает прямой сиквел культового хоррора Тоуба Хупера «Техасская резня бензопилой», вышедшего 45 лет назад, в 1974-м.

Феде Альварес спродюсирует сиквел «Техасской резни бензопилой»
фото: Кожаное лицо

Для воплощения затеи в реальность на пост продюсера приглашён режиссёр Феде АльваресаНе дыши»). Ему предстоит найти смельчака, который займёт режиссёрское кресло.

Последний раз мы виделись с маньяком с бензопилой пару лет назад, когда на экраны вышел приквел «Кожаное лицо». Продюсер ленты Джон Льюсенхоп поставил в 2013-м «Техасскую резню бензопилой 3D» с Александрой Даддарио в главной роли.
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фотографии >>
«Техасская резня бензопилой»
«Техасская резня бензопилой»
«Техасская резня бензопилой»
«Техасская резня бензопилой 3D»
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