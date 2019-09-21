Александр Паль и Евгения Громова хотят выяснить отношения, но боятся поговорить

В сети появился трейлер мелодрамы Нигина Сайфуллаевой «Верность»
, снятой по сценарию Любови Мульменко
. Ранее они уже работали вместе над проектами «Деффчонки»
, «Как меня зовут»
, «Про любовь. Только для взрослых»
и «Детки»
.
Лена — талантливый акушер-гинеколог, её муж Сережа — артист провинциального драмтеатра. Близость и нежность у них есть, секса — нет. Лена подозревает, что Сережа завёл роман на стороне, но она мучается молча и не выдаёт свою ревность. Вместо того чтобы выяснить отношения с мужем, Лена сама начинает изменять ему со случайными мужчинами. Она, конечно, не думала, что её параллельная жизнь окажется не менее подлинной, чем основная. И не менее реальной. И настолько опасной.
Главные роли в картине сыграли Александр Паль
, Евгения Громова
, Алексей Агранович
, Марина Васильева
, Анна Котова-Дерябина
, Павел Ворожцов
и Елизавета Лотова
. Продюсерами выступили Сергей Корнихин
, Валерий Федорович
, Евгений Никишов
, Павел Одынин
, Павел Лилиенфельд
и Гийом де Сей
.
На большие экраны «Верность»
выйдет 31 октября.