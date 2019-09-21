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Александр Паль и Евгения Громова хотят выяснить отношения, но боятся поговорить

21 сентября
2019 год

Новости кино >>
21 сентября 2019
В сети появился трейлер мелодрамы Нигина Сайфуллаевой «Верность», снятой по сценарию Любови Мульменко. Ранее они уже работали вместе над проектами «Деффчонки», «Как меня зовут», «Про любовь. Только для взрослых» и «Детки».


Лена — талантливый акушер-гинеколог, её муж Сережа — артист провинциального драмтеатра. Близость и нежность у них есть, секса — нет. Лена подозревает, что Сережа завёл роман на стороне, но она мучается молча и не выдаёт свою ревность. Вместо того чтобы выяснить отношения с мужем, Лена сама начинает изменять ему со случайными мужчинами. Она, конечно, не думала, что её параллельная жизнь окажется не менее подлинной, чем основная. И не менее реальной. И настолько опасной.

Александр Паль и Евгения Громова хотят выяснить отношения, но боятся поговорить

Главные роли в картине сыграли Александр Паль, Евгения Громова, Алексей Агранович, Марина Васильева, Анна Котова-Дерябина, Павел Ворожцов и Елизавета Лотова. Продюсерами выступили Сергей Корнихин, Валерий Федорович, Евгений Никишов, Павел Одынин, Павел Лилиенфельд и Гийом де Сей.

На большие экраны «Верность» выйдет 31 октября.
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фотографии >>
Александр Паль и Евгения Громова хотят выяснить отношения, но боятся поговорить фотографии
Александр Паль и Евгения Громова хотят выяснить отношения, но боятся поговорить фотографии
Александр Паль и Евгения Громова хотят выяснить отношения, но боятся поговорить фотографии
Александр Паль и Евгения Громова хотят выяснить отношения, но боятся поговорить фотографии
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