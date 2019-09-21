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Риналь Мухаметов пытается найти реальность в воспоминаниях

21 сентября
2019 год

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21 сентября 2019
Кино-театр.ру представляет финальный трейлер фантастического боевика «Кома» режиссёра Никиты Аргунова («Нечисть»), для которого эта картина станет дебютным полным метром.


После таинственной и страшной аварии молодой талантливый архитектор приходит в себя в причудливом мире. Этот мир соткан из воспоминаний людей, находящихся в коме. Как и человеческая память, он фрагментарен, хаотичен и непостоянен. Это и есть пространство КОМЫ, в котором реки, ледники и города могут умещаться в одной комнате, а любые законы физики – нарушаться. Герою предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, найти, наконец, выход в реальный мир и осознать его по-новому, поняв, что такое КОМА на самом деле.

Риналь Мухаметов пытается найти реальность в воспоминаниях

Ведущие роли в ленте исполнили Риналь Мухаметов, Константин Лавроненко, Антон Пампушный, Любовь Аксёнова, Милош Бикович, Ростислав Гулбис и Полина Кузьминская. В качестве продюсеров выступили Гевонд Андреасян, Сарик Андреасян, Рубен Дишдишян, Владимир Поляков, Армен Ананикян и Николай Ларионов.

В российком прокате «Кома» стартует 14 ноября.
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Риналь Мухаметов пытается найти реальность в воспоминаниях фотографии
Риналь Мухаметов пытается найти реальность в воспоминаниях фотографии
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