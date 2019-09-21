Риналь Мухаметов пытается найти реальность в воспоминаниях

Кино-театр.ру
представляет финальный трейлер фантастического боевика «Кома»
режиссёра Никиты Аргунова
(«Нечисть»
), для которого эта картина станет дебютным полным метром.
После таинственной и страшной аварии молодой талантливый архитектор приходит в себя в причудливом мире. Этот мир соткан из воспоминаний людей, находящихся в коме. Как и человеческая память, он фрагментарен, хаотичен и непостоянен. Это и есть пространство КОМЫ, в котором реки, ледники и города могут умещаться в одной комнате, а любые законы физики – нарушаться. Герою предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, найти, наконец, выход в реальный мир и осознать его по-новому, поняв, что такое КОМА на самом деле.
Ведущие роли в ленте исполнили Риналь Мухаметов
, Константин Лавроненко
, Антон Пампушный
, Любовь Аксёнова
, Милош Бикович
, Ростислав Гулбис
и Полина Кузьминская
. В качестве продюсеров выступили Гевонд Андреасян
, Сарик Андреасян
, Рубен Дишдишян
, Владимир Поляков
, Армен Ананикян
и Николай Ларионов
.
В российком прокате «Кома»
стартует 14 ноября.