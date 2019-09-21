Риналь Мухаметов пытается найти реальность в воспоминаниях

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В конкурсе российских фильмов победил «Хозяин оленей».

«Полуночная помощь» завоевала главный приз на фестивале «Послание к Человеку»

Мэрилин Мэнсон присоединился к «Американским богам»

21 сентября

В Москве впервые пройдёт Фестиваль пакистанского кино

Смотр состоится в кинотеатре «Победа» с 26 по 28 сентября.