«Ленфильм» порадует поклонников северокорейского кино

24 сентября на «
Ленфильме
» в 18:00 откроется 17-й Пхеньянский международный кинофестиваль, считающийся крупнейшим в Северной Корее. Об этом сообщает пресс-служба киностудии.
«Ленфильм» договорился с Северной Кореей о культурном обмене между нашими странами. На смотр в КНДР поедут ленфильмовские кинокартины «
Мальчик русский
», «
Контрибуция
», «
Развод по собственному желанию
» и «
Голоса в старых стенах
».
фото: Пресс-служба киностудии «Ленфильм»
На киностудии в дни фестиваля будут показаны пять работ северокорейского кинематографа: «
Молодость
» (фильм открытия), «
Марафонский бег к славе
», «
Зовёт Гванчжу
», «
Рассказ о нашей семье
» и «
Товарищ Ким летает
». У петербуржцев и гостей города появится редкая возможность увидеть фильмы одной из самых закрытых стран в мире. Показы продлятся до 26 сентября.
Откроет фестиваль на «Ленфильме» Временный Поверенный в делах Посольства КНДР в РФ
Зин Чжон Хеп
, секретарь по культуре Посольства КНДР
Ан Ын Чхол
и корреспондент ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи)
Ли Чхол Су
.