Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Ленфильм» порадует поклонников северокорейского кино

21 сентября
2019 год

Новости кино >>
21 сентября 2019
24 сентября на «Ленфильме» в 18:00 откроется 17-й Пхеньянский международный кинофестиваль, считающийся крупнейшим в Северной Корее. Об этом сообщает пресс-служба киностудии.

«Ленфильм» договорился с Северной Кореей о культурном обмене между нашими странами. На смотр в КНДР поедут ленфильмовские кинокартины «Мальчик русский», «Контрибуция», «Развод по собственному желанию» и «Голоса в старых стенах».

«Ленфильм» порадует поклонников северокорейского кино
фото: Пресс-служба киностудии «Ленфильм»

На киностудии в дни фестиваля будут показаны пять работ северокорейского кинематографа: «Молодость» (фильм открытия), «Марафонский бег к славе», «Зовёт Гванчжу», «Рассказ о нашей семье» и «Товарищ Ким летает». У петербуржцев и гостей города появится редкая возможность увидеть фильмы одной из самых закрытых стран в мире. Показы продлятся до 26 сентября.

Откроет фестиваль на «Ленфильме» Временный Поверенный в делах Посольства КНДР в РФ Зин Чжон Хеп, секретарь по культуре Посольства КНДР Ан Ын Чхол и корреспондент ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи) Ли Чхол Су.
версия для печати
Ссылки по теме
В Москве впервые пройдёт Фестиваль пакистанского кино
Поиск по меткам
корейское киноРоссийские фильмы
фильмы
КонтрибуцияМальчик русскийРазвод по собственному желанию

фотографии >>
«Зовёт Гванчжу»
«Марафонский бег к славе»
«Товарищ Ким летает»
«Ленфильм» порадует поклонников северокорейского кино фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Анатолий Бородин
20 сентября ушёл из жизни актёр Анатолий Бородин.
Игорь Шибанов
20 сентября ушёл из жизни актёр Игорь Шибанов.
Ирина Богачева
19 сентября ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева.
Сергей Афанасьев
19 сентября ушёл из жизни актёр Сергей Афанасьев.

День рождения >>

Виктор Вержбицкий
Александр Воеводин
Александр Волков
Зиновий Гердт
Ольга Остроумова
Ольга Погодина
Фёдор Чеханков
Иван Шведов
Юлия Юрченко
Эктор Альтерио
Магдалена Гурская
Франсуа Клюзе
Билл Мюррей
Роберт Хоффман (II)
Имре Шинкович
Пабло Эчарри
все родившиеся 21 сентября >>

Афиша кино >>

Тайна печати дракона
приключения, фэнтези
Китай, Россия, 2019
Сестрёнка
военный фильм, драма
Россия, 2019
Воскресенье
драма, криминальный фильм
Россия, 2019
Yesterday
комедия, музыкальный фильм, фэнтези
Великобритания, 2019
Братья Медведи: Тайна трёх миров
боевик, детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Китай, 2017
Зеровилль
драма, трагикомедия, экранизация
США, 2019
Комната желаний
драма, мистика, научная фантастика
Бельгия, Люксембург, Франция, 2019
Между нами музыка
драма, мелодрама, музыкальный фильм
США, 2017
Петсон и Финдус. Финдус переезжает
детский фильм, комедия, семейное кино, фэнтези
Германия, 2018
Побег из джунглей
Китай, 2019
Проклятие «Мэри»
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Рэмбо: Последняя кровь
боевик, приключения, триллер
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен