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Кифер Сазерленд и Бойд Холбрук сыграют в ремейке «Беглеца»

21 сентября
2019 год

Новости кино >>
21 сентября 2019
«Беглец» обретёт многосерийный ремейк, уверяет Deadline.

Главные роли в будущем сериале, за чьё производство взялся потоковый сервис Quibi, сыграют Кифер Сазерленд и Бойд Холбрук. Первый воплотит образ детектива, а второму досталась роль беглеца. За постановку отвечает Стивен Хопкинс, работавший над сериалами «24 часа» и «24 часа: Наследие». Съёмки стартуют в середине октября.

Бойд Холбрук / Кифер Сазерленд
фото: joblo.com

В отличие от предыдущих версий в центре событий окажется пассажир лос-анджелесского метро Майк Ферро (Холбрук), которого из-за непроверенных доказательств и недобросовестных журналистов обвинили в террористической атаке. Герой решает сам найти виновных, а тем временем его преследует детектив Клэй Брайс (Сазерленд).

Первый «Беглец», шедший в 60-х, также был сериалом. В 1993 году Эндрю Дэвис на его основе создал популярную картину с Харрисоном Фордом и Томми Ли Джонсом.
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