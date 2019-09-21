Кифер Сазерленд и Бойд Холбрук сыграют в ремейке «Беглеца»

«Беглец
» обретёт многосерийный ремейк, уверяет Deadline
.
Главные роли в будущем сериале, за чьё производство взялся потоковый сервис Quibi, сыграют Кифер Сазерленд
и Бойд Холбрук
. Первый воплотит образ детектива, а второму досталась роль беглеца. За постановку отвечает Стивен Хопкинс
, работавший над сериалами «24 часа
» и «24 часа: Наследие
». Съёмки стартуют в середине октября.
В отличие от предыдущих версий в центре событий окажется пассажир лос-анджелесского метро Майк Ферро (Холбрук), которого из-за непроверенных доказательств и недобросовестных журналистов обвинили в террористической атаке. Герой решает сам найти виновных, а тем временем его преследует детектив Клэй Брайс (Сазерленд).
Первый «Беглец
», шедший в 60-х, также был сериалом. В 1993 году Эндрю Дэвис
на его основе создал популярную картину с Харрисоном Фордом
и Томми Ли Джонсом
.