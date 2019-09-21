С 26 по 28 сентября в Москве впервые пройдёт Фестиваль пакистанского кино. Показы фильмов состоятся в кинотеатре «Победа», уточняет пресс-служба смотра.
фото: Пресс-служба фестиваля
На торжественном вечере открытия фестиваля 26 сентября выступят с речью посол Пакистана в России Кази Мохаммад Халилулла, режиссёр и продюсер Номан Кхан и актёр Файзал Кериши, а силу и красоту национальных традиций подчеркнёт модный показ одежды. Также гостям праздника предложат попробовать национальные угощения и нанести на кожу рисунки мехенди.
Фильмом открытия станет «Львиное сердце» о личных и профессиональных потрясениях в жизни лётчика Хариса Мустафы, избравшего целью стать лучшим офицером лётных войск Пакистана. Зрители также смогут посмотреть романтическую комедию «Неправильный номер» и хулиганскую комедию положений Мохсина Али «Прятки».
По словам директора фестиваля Ахсана Кхана, киносмотр организован, «чтобы продемонстрировать русскому народу культуру Пакистана, его фильмы и моду. Теперь мы будем проводить фестиваль каждый год, и я очень благодарен за поддержку кинотеатра "Победа" и Посольства Пакистана в этом общем деле».