Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В Москве впервые пройдёт Фестиваль пакистанского кино

21 сентября
2019 год

Новости кино >>
21 сентября 2019
С 26 по 28 сентября в Москве впервые пройдёт Фестиваль пакистанского кино. Показы фильмов состоятся в кинотеатре «Победа», уточняет пресс-служба смотра.

В Москве впервые пройдёт Фестиваль пакистанского кино
фото: Пресс-служба фестиваля

На торжественном вечере открытия фестиваля 26 сентября выступят с речью посол Пакистана в России Кази Мохаммад Халилулла, режиссёр и продюсер Номан Кхан и актёр Файзал Кериши, а силу и красоту национальных традиций подчеркнёт модный показ одежды. Также гостям праздника предложат попробовать национальные угощения и нанести на кожу рисунки мехенди.

Фильмом открытия станет «Львиное сердце» о личных и профессиональных потрясениях в жизни лётчика Хариса Мустафы, избравшего целью стать лучшим офицером лётных войск Пакистана. Зрители также смогут посмотреть романтическую комедию «Неправильный номер» и хулиганскую комедию положений Мохсина Али «Прятки».



По словам директора фестиваля Ахсана Кхана, киносмотр организован, «чтобы продемонстрировать русскому народу культуру Пакистана, его фильмы и моду. Теперь мы будем проводить фестиваль каждый год, и я очень благодарен за поддержку кинотеатра "Победа" и Посольства Пакистана в этом общем деле».
версия для печати
Ссылки по теме
«Ленфильм» порадует поклонников северокорейского кино
Поиск по меткам
Азиатское кино

фотографии >>
В Москве впервые пройдёт Фестиваль пакистанского кино фотографии
В Москве впервые пройдёт Фестиваль пакистанского кино фотографии
В Москве впервые пройдёт Фестиваль пакистанского кино фотографии
В Москве впервые пройдёт Фестиваль пакистанского кино фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Анатолий Бородин
20 сентября ушёл из жизни актёр Анатолий Бородин.
Игорь Шибанов
20 сентября ушёл из жизни актёр Игорь Шибанов.
Ирина Богачева
19 сентября ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева.
Сергей Афанасьев
19 сентября ушёл из жизни актёр Сергей Афанасьев.

День рождения >>

Виктор Вержбицкий
Александр Воеводин
Александр Волков
Зиновий Гердт
Ольга Остроумова
Ольга Погодина
Фёдор Чеханков
Иван Шведов
Юлия Юрченко
Эктор Альтерио
Магдалена Гурская
Франсуа Клюзе
Билл Мюррей
Роберт Хоффман (II)
Имре Шинкович
Пабло Эчарри
все родившиеся 21 сентября >>

Афиша кино >>

Тайна печати дракона
приключения, фэнтези
Китай, Россия, 2019
Сестрёнка
военный фильм, драма
Россия, 2019
Воскресенье
драма, криминальный фильм
Россия, 2019
Yesterday
комедия, музыкальный фильм, фэнтези
Великобритания, 2019
Братья Медведи: Тайна трёх миров
боевик, детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Китай, 2017
Зеровилль
драма, трагикомедия, экранизация
США, 2019
Комната желаний
драма, мистика, научная фантастика
Бельгия, Люксембург, Франция, 2019
Между нами музыка
драма, мелодрама, музыкальный фильм
США, 2017
Петсон и Финдус. Финдус переезжает
детский фильм, комедия, семейное кино, фэнтези
Германия, 2018
Побег из джунглей
Китай, 2019
Проклятие «Мэри»
триллер, фильм ужасов
США, 2019
Рэмбо: Последняя кровь
боевик, приключения, триллер
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен