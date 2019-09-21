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«Полуночная помощь» завоевала главный приз на фестивале «Послание к Человеку»

21 сентября
2019 год

Новости кино >>
21 сентября 2019
«Полуночная помощь» завоевала главный приз на фестивале «Послание к Человеку»

В Санкт-Петербурге подвел итоги 29 международный кинофестиваль «Послание к Человеку». Главный приз «Золотой кентавр» и 3 000 долларов США за лучший фильм получил американца Люка Лоренцена «Полуночная помощь» - документальный триллер о работе частной скорой помощи в Мехико. Это уже 16-ый Гран-При, полученный картиной на мировых кинофестивалях в этом году.

Лучшим фильмом международного конкурса в полном метре признана картина «Полуночный путешественник», реж. Хассан Фазили, США/Катар/Канада/Великобритания, в короткометражном документальном конкурсе - «Заперты в городе тысячи гор», реж. Давид Вербэк, Нидерланды/Китай.

Лучший короткометражный игровой фильм - «Мария де Лос Эстéрос», реж. Эухенио Гомес Боррéро, Колумбия
Лучший анимационный фильм - «Кошачьи дни», реж. Джон Фрики, Германия/Япония

«Полуночная помощь» завоевала главный приз на фестивале «Послание к Человеку»
фото: "Полуночная помощь"

Лучшей дебютной картиной признана македонская «Земля мёда», режиссеры Любомир Стефанов, Тамара Котевска.

В национальном конкурсе документальных фильмов победил фильм «Хозяин Оленей» Ксении Елян, Россия/Эстония, уже получивший множество наград престижных международных смотров. Премия за победу составила 50 000 рублей.

Также в этом конкурсе денежным призом (30 000 рублей) отмечена картина «Не за горами», режиссёр Алексей Евстигнеев.

Приз «Кентавр» и 1 000 долларов США за лучший экспериментальный фильм в междунарожном конкурсе In Silico получила «Морфология сна», режиссёр Малена Шлам, Канада/США.

Свои награды вручило также студенческое жюри, жюри российской прессы, ФИПРЕССИ, Генеральный спонсор фестиваля «ГРУППЫ «ИЛИМ», почетный президент «Послания к человеку», Международная федерация киноклубов, Ассоциация Dan Revival Projects, экологическая правовая организация «Беллона», телеканал «Культура», радиостанция «Наше радио», а также приз памяти Александра Расторгуева, учрежденный фондом Эдуарда Сагалаева. Последний разделили между собой два фильма: «Четвертый Вопрос» Александры Матвеевой и «Хозяин Оленей» Ксении Елян.

Полный список победителей

«Полуночная помощь» завоевала главный приз на фестивале «Послание к Человеку»
фото: "Хозяин оленей"
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