Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В новой работе Уэса Андерсона появятся Эдриан Броуди и Леа Сейду

22 сентября
2019 год

Новости кино >>
22 сентября 2019
Эдриан Броуди, Оуэн Уилсон, Леа Сейду, Матьё Амальрик, Лина Кудри и Стефен Парк официально записались в команду новой работы Уэса Андерсона «Французский диспетчер», чей релиз намечен на 2020 год. Об этом сообщает Variety.


Актёры составят компанию Тимоти Шаламе, Фрэнсис Макдорманд, Биллу Мюррею, Тильде Суинтон, Бенисио дель Торо и Джеффри Райту, об участии которых в фильме стало известно в декабре 2018-го. Ранее заявленная Сирша Ронан в объявленном актёрском составе отсутствует, но, вполне возможно, режиссёр припас для неё секретное камео.

Действие фильма Андерсона развернётся вокруг американской газеты, отделение которой работает в Париже. По признанию Андерсона, картина станет его признанием в любви журналистике. Всего в ленте будет три сюжетные линии. Права на мировой прокат принадлежат компании Fox Searchlight.
версия для печати
Ссылки по теме
Сирша Ронан и Тимоти Шаламе сыграют в новом фильме Уэса Андерсона
Поиск по меткам
Американское кино
персоны
Матьё АмальрикУэс АндерсонЭдриан БроудиБенисио Дель ТороЛина КудриФрэнсис МакдормандБилл МюррейСтефен ПаркДжеффри РайтСирша РонанЛеа СейдуТильда СуинтонОуэн УилсонТимоти Шаламе

фотографии >>
Эдриан Броуди и Леа Сейду
Уэс Андерсон
Уэс Андерсон
Эдриан Броуди и Леа Сейду
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Анатолий Бородин
20 сентября ушёл из жизни актёр Анатолий Бородин.
Игорь Шибанов
20 сентября ушёл из жизни актёр Игорь Шибанов.
Ирина Богачева
19 сентября ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева.
Сергей Афанасьев
19 сентября ушёл из жизни актёр Сергей Афанасьев.

День рождения >>

Борис Барский
Павел Винник
Николай Глинский
Мария Голубкина
Андрей Кузичёв
Леван Мсхиладзе
Юлия Пожидаева
Александр Резалин
Валентин Шестопалов
Ханс Альберс
МайЭнн Беринг
Анна Карина
Бенуа Пульворд
Дин Рид
Том Фелтон
Эрих фон Штрогейм
все родившиеся 22 сентября >>

Афиша кино >>

Подкидыш
семейное кино
Россия, 2019
После свадьбы
драма
Индия, США, 2019
Призрачный патруль
комедия, мистика, фильм ужасов
США, 2018
Боже мой!
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2019
Герой
приключения, шпионский фильм
Россия, 2019
Иванов
драма, комедия
Великобритания, Россия, 2018
К звёздам
детектив, драма, научная фантастика, приключения
Бразилия, США, 2019
С любовью, Антоша
США, 2019
Связанные миры
боевик, драма, мелодрама, научная фантастика
Япония, 2019
Улётные букашки
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Китай, 2017
Тайна печати дракона
приключения, фэнтези
Китай, Россия, 2019
Сестрёнка
военный фильм, драма
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен