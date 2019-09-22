В новой работе Уэса Андерсона появятся Эдриан Броуди и Леа Сейду

Эдриан Броуди
, Оуэн Уилсон
, Леа Сейду
, Матьё Амальрик
, Лина Кудри
и Стефен Парк
официально записались в команду новой работы Уэса Андерсона
«Французский диспетчер
», чей релиз намечен на 2020 год. Об этом сообщает Variety
.
Актёры составят компанию Тимоти Шаламе
, Фрэнсис Макдорманд
, Биллу Мюррею
, Тильде Суинтон
, Бенисио дель Торо
и Джеффри Райту
, об участии которых в фильме стало известно в декабре 2018-го. Ранее заявленная Сирша Ронан
в объявленном актёрском составе отсутствует, но, вполне возможно, режиссёр припас для неё секретное камео.
Действие фильма Андерсона развернётся вокруг американской газеты, отделение которой работает в Париже. По признанию Андерсона, картина станет его признанием в любви журналистике. Всего в ленте будет три сюжетные линии. Права на мировой прокат принадлежат компании Fox Searchlight.