Джонатан Рис Майерс получил новую историческую роль

Джонатан Рис Майерс
сыграет в исторической драме «Раджа
» (Rajah), посвящённом британскому мореплавателю и путешественнику Джеймсу Бруку.
Согласно THR
, компанию актёру составят гонконгская актриса и певица Джози Хо
(предстанет в образе Мадам Лим) и Доминик Монаган
(получил роль полковника Артура Крукшэнка). За постановку отвечает клипмейкер Майкл Хауссман
, сотрудничавший с Мадонной
, Джастином Тимберлэйком
и Селеной Гомес
.
Брук, живший в XIX веке, послужил прототипом для ряда героев приключенческой литературы, среди которых «Человек, который будет королём» Редьярда Киплинга
и «Лорд Джим» Джозефа Конрада
. Его жизнь была полна разнообразных событий, начиная от путешествия на остров Борнео, успешной борьбы с пиратами и заканчивая правлением государства Саравак и основанием династии Белых раджей.