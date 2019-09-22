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Джонатан Рис Майерс получил новую историческую роль

22 сентября
2019 год

Новости кино >>
22 сентября 2019
Джонатан Рис Майерс сыграет в исторической драме «Раджа» (Rajah), посвящённом британскому мореплавателю и путешественнику Джеймсу Бруку.

Джонатан Рис Майерс получил новую историческую роль

Согласно THR, компанию актёру составят гонконгская актриса и певица Джози Хо (предстанет в образе Мадам Лим) и Доминик Монаган (получил роль полковника Артура Крукшэнка). За постановку отвечает клипмейкер Майкл Хауссман, сотрудничавший с Мадонной, Джастином Тимберлэйком и Селеной Гомес.

Брук, живший в XIX веке, послужил прототипом для ряда героев приключенческой литературы, среди которых «Человек, который будет королём» Редьярда Киплинга и «Лорд Джим» Джозефа Конрада. Его жизнь была полна разнообразных событий, начиная от путешествия на остров Борнео, успешной борьбы с пиратами и заканчивая правлением государства Саравак и основанием династии Белых раджей.
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Биография / БайопикИсторический фильм/сериал
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