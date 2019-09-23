Фильм Полины Ольденбург Ad Libitum удостоен гран-при «Амурской осени» и приза за лучшую режиссуру

Гран-при имени Валерия Приёмыхова 17-го фестиваля кино и театра «Амурская осень»
, завершившегося в Благовещенске 22 сентября, получила картина Ad Libitum
. Полина Ольденбург
, поставившая фильм, отмечена наградой за лучшую режиссуру, уточняет пресс-служба смотра.
Призы за лучшие актёрские работы в кино достались Александру Кузнецову
, сыгравшему в «Котле
» Евы Басс
, отмеченном также за операторское мастерство Михаила Вихрова
, и Василисе Денисовой
за роль в фильме Константина Лопушанского
«Сквозь чёрное стекло
». Две награды достались ленте Константина Фама
«Кадиш
» (за сценарий и приз прессы). Приз зрительских симпатий вручили «Волшебнику
» Михаила Морскова
.
В конкурсе короткого метра победу одержала «Трасса ноль
» Марии Едемской
. За лучшую режиссуру отмечен Алексей Михайлов
, снявший фильм Floating
(«Возьми меня за руку
»). Дипломы за лучшие роли достались Илье Якубовскому
за «Сашку
» Дины Семыкиной
и Алёне Хмельницкой
за «Переходный возраст
» Дарьи Фекленко
. Специальных дипломов жюри удостоились «Старуха
» Николая Савельева
и «Мясорубка
» Влада Бахановича
, получившая также приз зрительского жюри.
Общественные награды фестиваля распределились следующим образом. Специальный приз «За вклад в мировое кино» вручили Гойко Митичу
. Призом Губернатора Амурской области «За выдающийся вклад в профессию» отмечена Раиса Рязанова
. Приза мэра Благовещенска удостоен Сергей Новожилов
, Приза Президента фестивалю – Владислав Канопка
, Приза оргкомитета фестиваля – Оксана Сташенко
, а Приза исполнительной дирекции фестиваля – Ирина Шведова
. Приз мэра города Свободный «За вклад в комедию» поделили между Юрием Черновым
и Ольгой Прокофьевой
.