Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Фильм Полины Ольденбург Ad Libitum удостоен гран-при «Амурской осени» и приза за лучшую режиссуру

23 сентября
2019 год

Новости кино >>
23 сентября 2019
Гран-при имени Валерия Приёмыхова 17-го фестиваля кино и театра «Амурская осень», завершившегося в Благовещенске 22 сентября, получила картина Ad Libitum. Полина Ольденбург, поставившая фильм, отмечена наградой за лучшую режиссуру, уточняет пресс-служба смотра.

Призы за лучшие актёрские работы в кино достались Александру Кузнецову, сыгравшему в «Котле» Евы Басс, отмеченном также за операторское мастерство Михаила Вихрова, и Василисе Денисовой за роль в фильме Константина Лопушанского «Сквозь чёрное стекло». Две награды достались ленте Константина Фама «Кадиш» (за сценарий и приз прессы). Приз зрительских симпатий вручили «Волшебнику» Михаила Морскова.

Фильм Полины Ольденбург Ad Libitum удостоен гран-при «Амурской осени» и приза за лучшую режиссуру

В конкурсе короткого метра победу одержала «Трасса ноль» Марии Едемской. За лучшую режиссуру отмечен Алексей Михайлов, снявший фильм FloatingВозьми меня за руку»). Дипломы за лучшие роли достались Илье Якубовскому за «Сашку» Дины Семыкиной и Алёне Хмельницкой за «Переходный возраст» Дарьи Фекленко. Специальных дипломов жюри удостоились «Старуха» Николая Савельева и «Мясорубка» Влада Бахановича, получившая также приз зрительского жюри.

Общественные награды фестиваля распределились следующим образом. Специальный приз «За вклад в мировое кино» вручили Гойко Митичу. Призом Губернатора Амурской области «За выдающийся вклад в профессию» отмечена Раиса Рязанова. Приза мэра Благовещенска удостоен Сергей Новожилов, Приза Президента фестивалю – Владислав Канопка, Приза оргкомитета фестиваля – Оксана Сташенко, а Приза исполнительной дирекции фестиваля – Ирина Шведова. Приз мэра города Свободный «За вклад в комедию» поделили между Юрием Черновым и Ольгой Прокофьевой.
версия для печати
Ссылки по теме
Лучшей антрепризой «Амурской осени» признан мюзикл Глеба Матвейчука «Лабиринты сна»
Фильмы с Максимом Сухановым, Шамилем Хаматовым и Александром Кузнецовым вошли в конкурс «Амурской осени»
Поиск по меткам
Амурская осенькороткий метрРоссийские фильмы
персоны
Михаил ВихровВасилиса ДенисоваВладислав КанопкаАлександр Кузнецов (IX)Константин ЛопушанскийГойко МитичМихаил МорсковСергей НовожиловОльга ПрокофьеваРаиса РязановаОксана СташенкоКонстантин ФамДарья ФекленкоАлёна ХмельницкаяЮрий ЧерновИрина Шведова
фильмы
Ad LibitumВолшебникКадишКотёлСквозь чёрное стеклоТрасса ноль

фотографии >>
Полина Ольденбург
«Котёл»
«Волшебник»
Гойко Митич
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Анатолий Бородин
20 сентября ушёл из жизни актёр Анатолий Бородин.
Игорь Шибанов
20 сентября ушёл из жизни актёр Игорь Шибанов.
Ирина Богачева
19 сентября ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева.
Сергей Афанасьев
19 сентября ушёл из жизни актёр Сергей Афанасьев.

День рождения >>

Сергей Гурзо (старший)
Александра Денисова
Юрий Елагин
Инна Кондратьева
Иван Краско
Виктор Низовой
Нодар Сирадзе
Татьяна Федоровская
Михаил Химичев
Януш Гайос
Энтони Маки
Элизабет Пенья
Джованни Ломбардо Радиче
Элеонора Росси Драго
Микки Руни
Роми Шнайдер
все родившиеся 23 сентября >>

Афиша кино >>

Подкидыш
семейное кино
Россия, 2019
После свадьбы
драма
Индия, США, 2019
Призрачный патруль
комедия, мистика, фильм ужасов
США, 2018
Боже мой!
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2019
Герой
приключения, шпионский фильм
Россия, 2019
Иванов
драма, комедия
Великобритания, Россия, 2018
К звёздам
детектив, драма, научная фантастика, приключения
Бразилия, США, 2019
С любовью, Антоша
США, 2019
Связанные миры
боевик, драма, мелодрама, научная фантастика
Япония, 2019
Улётные букашки
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Китай, 2017
Тайна печати дракона
приключения, фэнтези
Китай, Россия, 2019
Сестрёнка
военный фильм, драма
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен