В начале октября стартуют «Дылды» с Павлом Деревянко

7 октября в 19:00 на СТС стартует комедийный сериал «Дылды» с Павлом Деревянко, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба телеканала СТС
«Как поёт мой друг Саша Ревва: "Я грубиян, сексист и хам". Мой герой, тренер Михаил, наглый, самоуверенный, заносчивый и дерзкий по отношению ко всем и к девушкам в том числе. Но он действительно сильно любит волейбол, и за это ему можно многое простить. В этом смысле я противоположность Миши, так как с детства не любил волейбол и был деликатен и уважителен не только к противоположному полу, но и в принципе к любой другой личности. Так что получился действительно интересный образ, сотканный из противоположностей», — рассказал о своей роли Деревянко.
Павел вместе с художником по костюму поработал и над внешним образом героя: так, в гардеробе Ковалёва появились стильные пиджаки и пальто, майки-алкоголички и широкие штаны. «Внешне он похож на Шнурова: небритый, ярко одевается, странно и эпатирующе», — прокомментировал актёр. Чтобы войти в волейбольную форму, Павел вместе с партнёршами тренировался два раза в неделю под руководством серебряного призёра Олимпийских игр 2004 года, двукратного бронзового призёра чемпионатов мира, двукратной чемпионки Европы Елены Зарубиной.
фото: Пресс-служба телеканала СТС
В отличие от коллег Дарья Урсуляк и Анна Невская не пропадали в зале, но в работе над ролью столкнулись с другими испытаниями. «Посмотрите на мой рост и комплекцию: волейбол мне не грозит, — шутила Дарья, сыгравшая проректора Ирину. — На самом деле в этом проекте для меня всё непривычно: от жанра до очень далёкой от меня героини. Режиссёр, авторы настаивали, чтобы я была устрашающе неприятной, такой завуч из наших детских кошмаров. Так что в волейбол все играли, а быть мерзкой должна была только я».
В сериале Невской тоже досталась роль на сопротивление — своенравной бывшей девушки Михаила. «Наталья стервозная, совсем не стеснительная, непредсказуемая, так сказать, героиня с двойным дном, — рассказала актриса. — И то, как она может резко и решительно поговорить с водителями, которые её подрезают на дороге, невероятно. Я так не умею в жизни: конечно, ругаюсь, но чтобы никто не слышал».
фото: Пресс-служба телеканала СТС
Анна также призналась, что в проекте ей повезло поработать «с двумя Пашами» — Павлом Деревянко и Павлом Майковым, который сыграл владельца птицефабрики, мужа её героини. Сам Майков, в отличие от своего героя, не видит себя в бизнесе: «К сожалению, у меня нет бизнес-жилки. Иначе я бы, наверное, занимался другими вещами. Например, открыл бы тихий отель в маленьком европейском городе, где у меня была бы музыкальная студия. Я бы писал музыку, принимал людей и кайфовал».
В одной из серий, чтобы найти общий язык с девушками, Михаил приглашает их любимого артиста — Сергея Лазарева. И пока финалист «Евровидения» поёт под гитару свой хит «Шёпотом», волейболистки не теряются и делают с ним селфи. На съёмках этой сцены музыкант вспоминал, что когда-то и сам бегал за звёздами с просьбой сфотографироваться. По его словам, «в детстве, когда мы с "Непоседами" выступали с известными артистами, я постоянно просил сфотографироваться их со мной. Кто-то отказывал, кто-то нет, и у меня осталось много памятных фотографий с актёрами и музыкантами, которые позже стали моими друзьями. А сейчас я бы, наверное, хотел сделать селфи с кем-то из западных больших звёзд. Ну и, конечно, взять автограф у Паши Деревянко. Честно говоря, я большой почитатель его таланта, потому что он юморной парень и настоящий актёр, за творчеством которого интересно наблюдать».