Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В начале октября стартуют «Дылды» с Павлом Деревянко

23 сентября
2019 год

Новости кино >>
23 сентября 2019
7 октября в 19:00 на СТС стартует комедийный сериал «Дылды» с Павлом Деревянко, сообщает пресс-служба телеканала.

В начале октября стартуют «Дылды» с Павлом Деревянко
фото: Пресс-служба телеканала СТС

«Как поёт мой друг Саша Ревва: "Я грубиян, сексист и хам". Мой герой, тренер Михаил, наглый, самоуверенный, заносчивый и дерзкий по отношению ко всем и к девушкам в том числе. Но он действительно сильно любит волейбол, и за это ему можно многое простить. В этом смысле я противоположность Миши, так как с детства не любил волейбол и был деликатен и уважителен не только к противоположному полу, но и в принципе к любой другой личности. Так что получился действительно интересный образ, сотканный из противоположностей», — рассказал о своей роли Деревянко.

Павел вместе с художником по костюму поработал и над внешним образом героя: так, в гардеробе Ковалёва появились стильные пиджаки и пальто, майки-алкоголички и широкие штаны. «Внешне он похож на Шнурова: небритый, ярко одевается, странно и эпатирующе», — прокомментировал актёр. Чтобы войти в волейбольную форму, Павел вместе с партнёршами тренировался два раза в неделю под руководством серебряного призёра Олимпийских игр 2004 года, двукратного бронзового призёра чемпионатов мира, двукратной чемпионки Европы Елены Зарубиной.

В начале октября стартуют «Дылды» с Павлом Деревянко
фото: Пресс-служба телеканала СТС

В отличие от коллег Дарья Урсуляк и Анна Невская не пропадали в зале, но в работе над ролью столкнулись с другими испытаниями. «Посмотрите на мой рост и комплекцию: волейбол мне не грозит, — шутила Дарья, сыгравшая проректора Ирину. — На самом деле в этом проекте для меня всё непривычно: от жанра до очень далёкой от меня героини. Режиссёр, авторы настаивали, чтобы я была устрашающе неприятной, такой завуч из наших детских кошмаров. Так что в волейбол все играли, а быть мерзкой должна была только я».

В сериале Невской тоже досталась роль на сопротивление — своенравной бывшей девушки Михаила. «Наталья стервозная, совсем не стеснительная, непредсказуемая, так сказать, героиня с двойным дном, — рассказала актриса. — И то, как она может резко и решительно поговорить с водителями, которые её подрезают на дороге, невероятно. Я так не умею в жизни: конечно, ругаюсь, но чтобы никто не слышал».

В начале октября стартуют «Дылды» с Павлом Деревянко
фото: Пресс-служба телеканала СТС

Анна также призналась, что в проекте ей повезло поработать «с двумя Пашами» — Павлом Деревянко и Павлом Майковым, который сыграл владельца птицефабрики, мужа её героини. Сам Майков, в отличие от своего героя, не видит себя в бизнесе: «К сожалению, у меня нет бизнес-жилки. Иначе я бы, наверное, занимался другими вещами. Например, открыл бы тихий отель в маленьком европейском городе, где у меня была бы музыкальная студия. Я бы писал музыку, принимал людей и кайфовал».

В одной из серий, чтобы найти общий язык с девушками, Михаил приглашает их любимого артиста — Сергея Лазарева. И пока финалист «Евровидения» поёт под гитару свой хит «Шёпотом», волейболистки не теряются и делают с ним селфи. На съёмках этой сцены музыкант вспоминал, что когда-то и сам бегал за звёздами с просьбой сфотографироваться. По его словам, «в детстве, когда мы с "Непоседами" выступали с известными артистами, я постоянно просил сфотографироваться их со мной. Кто-то отказывал, кто-то нет, и у меня осталось много памятных фотографий с актёрами и музыкантами, которые позже стали моими друзьями. А сейчас я бы, наверное, хотел сделать селфи с кем-то из западных больших звёзд. Ну и, конечно, взять автограф у Паши Деревянко. Честно говоря, я большой почитатель его таланта, потому что он юморной парень и настоящий актёр, за творчеством которого интересно наблюдать».
версия для печати
Ссылки по теме
Сериалы с Бондарчуком и Деревянко покажут осенью на СТС
Стартовали съёмки комедийного сериала «Дылды» с Павлом Деревянко
Поиск по меткам
КомедияпремьераРоссийские сериалы
персоны
Павел ДеревянкоСергей ЛазаревПавел МайковАнна НевскаяАлександр РевваДарья Урсуляк
фильмы
Дылды

фотографии >>
В начале октября стартуют «Дылды» с Павлом Деревянко фотографии
В начале октября стартуют «Дылды» с Павлом Деревянко фотографии
В начале октября стартуют «Дылды» с Павлом Деревянко фотографии
В начале октября стартуют «Дылды» с Павлом Деревянко фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Анатолий Бородин
20 сентября ушёл из жизни актёр Анатолий Бородин.
Игорь Шибанов
20 сентября ушёл из жизни актёр Игорь Шибанов.
Ирина Богачева
19 сентября ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева.
Сергей Афанасьев
19 сентября ушёл из жизни актёр Сергей Афанасьев.

День рождения >>

Сергей Гурзо (старший)
Александра Денисова
Юрий Елагин
Инна Кондратьева
Иван Краско
Виктор Низовой
Нодар Сирадзе
Татьяна Федоровская
Михаил Химичев
Януш Гайос
Энтони Маки
Элизабет Пенья
Джованни Ломбардо Радиче
Элеонора Росси Драго
Микки Руни
Роми Шнайдер
все родившиеся 23 сентября >>

Афиша кино >>

Подкидыш
семейное кино
Россия, 2019
После свадьбы
драма
Индия, США, 2019
Призрачный патруль
комедия, мистика, фильм ужасов
США, 2018
Боже мой!
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2019
Герой
приключения, шпионский фильм
Россия, 2019
Иванов
драма, комедия
Великобритания, Россия, 2018
К звёздам
детектив, драма, научная фантастика, приключения
Бразилия, США, 2019
С любовью, Антоша
США, 2019
Связанные миры
боевик, драма, мелодрама, научная фантастика
Япония, 2019
Улётные букашки
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Китай, 2017
Тайна печати дракона
приключения, фэнтези
Китай, Россия, 2019
Сестрёнка
военный фильм, драма
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен