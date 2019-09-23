Евгения Брик и Александр Ильин-младший стали лучшими актёрами фестиваля «Пилот»

22 сентября российский фестиваль телесериалов «Пилот», проходивший в Иваново во второй раз, подвёл свои итоги.
Лучшей актрисой смотра признана Евгения Брик
, сыгравшая в «Детях
» Алёны Званцовой
. Лучшим актёром жюри объявило Александра Ильина-младшего
, исполнившего ключевую роль в «Родительском комитете
» Михаила Полякова
.
фото: Пресс-служба фестиваля
Церемонию закрытия, прошедшую в кинотеатре «Лодзь», посетили Ирина Розанова
, Анна Слю
, Анфиса Черных
, Наталия Лесниковская
, Максим Лагашкин
, президент смотра Валерий Тодоровский
, члены попечительского совета фестиваля Игорь Толстунов
, Сергей Сельянов
, генеральный продюсер фестиваля Светлана Дрыга
и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
. Ведущим вечера выступил Вячеслав Манучаров
.
В жюри фестиваля входили Александр Велединский
, Сергей Светлаков
, Юрий Колокольников
, генеральный директор компании «Экспоконтент» Александра Модестова
и обозреватель газеты «Ведомости» Ксения Болецкая
.