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Евгения Брик и Александр Ильин-младший стали лучшими актёрами фестиваля «Пилот»

23 сентября
2019 год

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23 сентября 2019
22 сентября российский фестиваль телесериалов «Пилот», проходивший в Иваново во второй раз, подвёл свои итоги.

Лучшей актрисой смотра признана Евгения Брик, сыгравшая в «Детях» Алёны Званцовой. Лучшим актёром жюри объявило Александра Ильина-младшего, исполнившего ключевую роль в «Родительском комитете» Михаила Полякова.

Юрий Колокольников
фото: Пресс-служба фестиваля

Церемонию закрытия, прошедшую в кинотеатре «Лодзь», посетили Ирина Розанова, Анна Слю, Анфиса Черных, Наталия Лесниковская, Максим Лагашкин, президент смотра Валерий Тодоровский, члены попечительского совета фестиваля Игорь Толстунов, Сергей Сельянов, генеральный продюсер фестиваля Светлана Дрыга и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Ведущим вечера выступил Вячеслав Манучаров.

В жюри фестиваля входили Александр Велединский, Сергей Светлаков, Юрий Колокольников, генеральный директор компании «Экспоконтент» Александра Модестова и обозреватель газеты «Ведомости» Ксения Болецкая.
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Евгения Брик и Александр Ильин-младший стали лучшими актёрами фестиваля «Пилот» фотографии
Евгения Брик и Александр Ильин-младший стали лучшими актёрами фестиваля «Пилот» фотографии
Евгения Брик и Александр Ильин-младший стали лучшими актёрами фестиваля «Пилот» фотографии
Евгения Брик и Александр Ильин-младший стали лучшими актёрами фестиваля «Пилот» фотографии
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