Никита Ефремов и Юлия Снигирь снимаются в «Хорошем человеке» Константина Богомолова

По сюжету в тихий городок Рубежный приезжает молодой следователь из Москвы Евгения Ключевская. Начальство командировало её сюда с сухой официальной формулировкой «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы». В Рубежном москвичку встретят прохладно: как и в любом провинциальном городке, здесь ещё с 90-х сложилась своя экосистема, где все друг с другом в чём-то повязаны, и в шкафу каждого припрятано по скелету. Создатели взяли в основу сюжета историю поимки «ангарского маньяка». Некоторые события и герои были изменены для придания киносериалу дополнительной художественной ценности.
По словам Богомолова, для него «Хороший человек», «в отличие от "Содержанок", не столько про социум, сколько про человека. Этот проект в гораздо меньшей степени связан с конкретикой места, общества, социальной страты, он связан в первую очередь с исследованием природы человека и, в том числе, природы насилия – как одной из форм человеческих отношений. Потому что, как и любовь, насилие – это вещь, всегда неизменно касающаяся двух людей и более, это про отношения.
У нас в этом сериале замечательная команда. Это люди, с которыми я неизменно работаю. В частности - выдающийся оператор Александр Симонов, художник-постановщик – Лариса Ломакина, и, конечно же, продюсерская команда. У нас на этом проекте замечательный актёрский состав. Впрочем, так же было и на "Содержанках". На "Содержанках" он был, скажем так, звёздным, тотально звёздным. Здесь его принцип как раз в том, чтобы не гнаться за этой самой звёздностью. И всё равно это кастинг, которым я очень горжусь вместе с нашим кастинг-директором Таней Хречковой. Я надеюсь, что люди, которые будут смотреть этот сериал, будут следить не за детективной интригой, которая там безусловно присутствует, а за отношениями людей, за их эмоциями, за их чувствами, за их лицами».
фото: Пресс-служба видеосервиса Start
«Наш проект снят по мотивам – в основу сценария легла история, произошедшая с реальным человеком. Но персонаж, которого я играю, на мой взгляд, существенно отличается и идеологически, и внешне от прототипа. Мой герой внешне абсолютно уверен в себе и спокоен. Он не фанатик, хотя, возможно, это и так, но внешне он не тревожен, он спокоен и уверен в том, что делает грамотное дело. Так и я иногда в жизни спокоен и уверен, что я делаю что-то хорошее, а на самом деле могу наносить ущерб окружающим. Работа над этой ролью – это повод увидеть в себе какие-то черты этого персонажа, получше к ним присмотреться и, возможно, если получится, как-то проработать и избавиться от них», – рассказал исполнитель главной роли Никита Ефремов.