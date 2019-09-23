ревью

Никита Ефремов и Юлия Снигирь снимаются в «Хорошем человеке» Константина Богомолова

На фестивале «Пилот» победили сериалы «Спи со мной» и «Родительский комитет»

В начале октября стартуют «Дылды» с Павлом Деревянко

«Коломбиана»: Матильда очень изменилась за лето

Фестивальная колонка

Евразийский мост-2019: Я/Мы – Александр Петров

В Крыму состоялась мировая премьера «Текста», претендующего на статус самого актуального отечественного фильма года