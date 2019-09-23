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Никита Ефремов и Юлия Снигирь снимаются в «Хорошем человеке» Константина Богомолова

23 сентября
2019 год

Новости кино >>
23 сентября 2019
Константин Богомолов приступил к съёмкам оригинального восьмисерийного киносериала Start «Хороший человек». Главного героя Ивана Крутихина играет Никита Ефремов, а роль следователя Евгении Ключевской исполняет Юлия Снигирь. Генеральными продюсерами выступают Эдуард Илоян, Ирина Сосновая, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк, уточняет пресс-служба видеосервиса.

Никита Ефремов и Юлия Снигирь снимаются в «Хорошем человеке» Константина Богомолова
фото: Пресс-служба видеосервиса Start


По сюжету в тихий городок Рубежный приезжает молодой следователь из Москвы Евгения Ключевская. Начальство командировало её сюда с сухой официальной формулировкой «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы». В Рубежном москвичку встретят прохладно: как и в любом провинциальном городке, здесь ещё с 90-х сложилась своя экосистема, где все друг с другом в чём-то повязаны, и в шкафу каждого припрятано по скелету. Создатели взяли в основу сюжета историю поимки «ангарского маньяка». Некоторые события и герои были изменены для придания киносериалу дополнительной художественной ценности.

По словам Богомолова, для него «Хороший человек», «в отличие от "Содержанок", не столько про социум, сколько про человека. Этот проект в гораздо меньшей степени связан с конкретикой места, общества, социальной страты, он связан в первую очередь с исследованием природы человека и, в том числе, природы насилия – как одной из форм человеческих отношений. Потому что, как и любовь, насилие – это вещь, всегда неизменно касающаяся двух людей и более, это про отношения.
У нас в этом сериале замечательная команда. Это люди, с которыми я неизменно работаю. В частности - выдающийся оператор Александр Симонов, художник-постановщик – Лариса Ломакина, и, конечно же, продюсерская команда. У нас на этом проекте замечательный актёрский состав. Впрочем, так же было и на "Содержанках". На "Содержанках" он был, скажем так, звёздным, тотально звёздным. Здесь его принцип как раз в том, чтобы не гнаться за этой самой звёздностью. И всё равно это кастинг, которым я очень горжусь вместе с нашим кастинг-директором Таней Хречковой. Я надеюсь, что люди, которые будут смотреть этот сериал, будут следить не за детективной интригой, которая там безусловно присутствует, а за отношениями людей, за их эмоциями, за их чувствами, за их лицами».

Никита Ефремов и Юлия Снигирь снимаются в «Хорошем человеке» Константина Богомолова
фото: Пресс-служба видеосервиса Start

«Наш проект снят по мотивам – в основу сценария легла история, произошедшая с реальным человеком. Но персонаж, которого я играю, на мой взгляд, существенно отличается и идеологически, и внешне от прототипа. Мой герой внешне абсолютно уверен в себе и спокоен. Он не фанатик, хотя, возможно, это и так, но внешне он не тревожен, он спокоен и уверен в том, что делает грамотное дело. Так и я иногда в жизни спокоен и уверен, что я делаю что-то хорошее, а на самом деле могу наносить ущерб окружающим. Работа над этой ролью – это повод увидеть в себе какие-то черты этого персонажа, получше к ним присмотреться и, возможно, если получится, как-то проработать и избавиться от них», – рассказал исполнитель главной роли Никита Ефремов.

В сериале также сыграют Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Ксения Собчак, Игорь Гордин, Игорь Черневич, Алексей Вертков, Дмитрий Куличков, Константин Мурзенко, Александр Семчев, Дарья Жовнер, Артём Михалков, Ольга Лапшина, Игорь Хрипунов, Дмитрий Лысенков и другие актёры.
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Никита Ефремов и Юлия Снигирь снимаются в «Хорошем человеке» Константина Богомолова фотографии
Никита Ефремов и Юлия Снигирь снимаются в «Хорошем человеке» Константина Богомолова фотографии
Никита Ефремов и Юлия Снигирь снимаются в «Хорошем человеке» Константина Богомолова фотографии
Никита Ефремов и Юлия Снигирь снимаются в «Хорошем человеке» Константина Богомолова фотографии
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