«Игра престолов», «Дрянь» и «Чернобыль» получили «Эмми»

Финальный сезон «Игры престолов
» получил статус лучшего драматического сериала 2019 года на состоявшейся в Лос-Анджелесе 71-й церемонии вручения премии «Эмми». Питер Динклэйдж
, сыгравший в знаменитом фэнтези Тириона Ланнистера, удостоен звания лучшего актёра второго плана в драматическом сериале. Об этом сообщается на сайте Американской телевизионной академии
.
Четыре заветные статуэтки достались сериалу «Дрянь
» за режиссуру, сценарий, главную женскую комедийную роль (Фиби Уоллер-Бридж
) и за лучший комедийный сериал.
У «Чернобыля
» три награды. Телешоу HBO объявили лучшим мини-сериалом, ему также присудили призы за режиссуру и сценарий. «Чёрное зеркало: Брандашмыг
» получил статуэтку в номинации «Лучший телефильм», а «Субботним вечером в прямом эфире
» в очередной раз стало лучшим скетч-шоу.
Лучшей драматической актрисой признали Джоди Комер
(«Убивая Еву
»), лучшим актёром — Билли Портера
(«Поза
»), а среди комедийных актёров победил Билл Хейдер
(«Барри
»). «Удивительной миссис Мейзел
» вручили премии за роли второго плана (Тони Шэлуб
, Алекс Борстейн
). Джулия Гарнер
, сыгравшая в «Озарке
», отмечена как лучшая драматическая актриса второго плана.