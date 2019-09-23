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«Игра престолов», «Дрянь» и «Чернобыль» получили «Эмми»

23 сентября
2019 год

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23 сентября 2019
Финальный сезон «Игры престолов» получил статус лучшего драматического сериала 2019 года на состоявшейся в Лос-Анджелесе 71-й церемонии вручения премии «Эмми». Питер Динклэйдж, сыгравший в знаменитом фэнтези Тириона Ланнистера, удостоен звания лучшего актёра второго плана в драматическом сериале. Об этом сообщается на сайте Американской телевизионной академии.

Четыре заветные статуэтки достались сериалу «Дрянь» за режиссуру, сценарий, главную женскую комедийную роль (Фиби Уоллер-Бридж) и за лучший комедийный сериал.


У «Чернобыля» три награды. Телешоу HBO объявили лучшим мини-сериалом, ему также присудили призы за режиссуру и сценарий. «Чёрное зеркало: Брандашмыг» получил статуэтку в номинации «Лучший телефильм», а «Субботним вечером в прямом эфире» в очередной раз стало лучшим скетч-шоу.

Лучшей драматической актрисой признали Джоди КомерУбивая Еву»), лучшим актёром — Билли ПортераПоза»), а среди комедийных актёров победил Билл ХейдерБарри»). «Удивительной миссис Мейзел» вручили премии за роли второго плана (Тони Шэлуб, Алекс Борстейн). Джулия Гарнер, сыгравшая в «Озарке», отмечена как лучшая драматическая актриса второго плана.
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