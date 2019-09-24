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Дмитрий Паламарчук вернулся к роли Андрея Красавца

24 сентября
2019 год

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24 сентября 2019
В Санкт-Петербурге стартовали съёмки нового – 24-серийного – сезона остросюжетного детектива «Реализация» с Дмитрием Паламарчуком в роли подполковника полиции Андрея Красавца, сообщает пресс-служба НТВ.

«Реализация», вышедшая в эфир телеканала весной 2019 года, рассказывала об опытном розыскнике Андрее Красавце, которого из-за конфликта с криминальными авторитетами перевели из Великого Новгорода в Петербург. На новом месте он просто хотел тихо дослужиться до пенсии, но неожиданно оказался в центре «разборки» между авторитетом Дмитрием Яшиным (Эдуард Флёров) и собственными коллегами по отделу. В продолжении Красавец продолжает руководить отделом уголовного розыска УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга. Предложенная ему должность в Главке, в ходе служебных интриг, в итоге досталась сыну советника губернатора Леониду Галкину (Михаил Тарабукин), что привело к конфликту между бывшими коллегами. Но после того, как в городе один за другим погибают несколько полицейских, Красавцу и Галкину приходится забыть взаимные обиды и объединить свои усилия в розыске серийного убийцы.

Дмитрий Паламарчук вернулся к роли Андрея Красавца
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

«Я​ с удовольствием приступил к съёмкам нового сезона "Реализации", всегда приятно вернуться в сложенную команду единомышленников, а также порадовать зрителей продолжением сериала, который вызвал у них интерес, и вследствие этого появилась возможность продлить судьбу наших персонажей. Сюжет раскрывать не буду раньше времени. Скажу только, что новый сезон снимает другой режиссёр, замечательный Ким Дружинин, с которым мне посчастливилось поработать не в одной картине. Ким умеет делать качественный, интересный материал, и поэтому "Реализация-2" будет острее, динамичней. Наш сериал про жизнь разных людей, про нас с вами. Это будет хорошее мужское кино с нотками романтики, которое ​заинтригует и женскую половину зрителей», – рассказал Дмитрий Паламарчук.

Помимо вышеназванных в сериале играют Роман Агеев, Артур Федынко, Сергей Паршин, Елизавета Нилова, Анна Арефьева и другие.
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Дмитрий Паламарчук вернулся к роли Андрея Красавца фотографии
Дмитрий Паламарчук вернулся к роли Андрея Красавца фотографии
Дмитрий Паламарчук вернулся к роли Андрея Красавца фотографии
Дмитрий Паламарчук вернулся к роли Андрея Красавца фотографии
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