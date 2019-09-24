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Фёдор Бондарчук поставит «Психа» по сценарию Паулины Андреевой

24 сентября
2019 год

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24 сентября 2019
Онлайн-сервис more.tv, запущенный 24 сентября медиахолдингом «Национальная Медиа Группа» (НМГ), порадует зрителей собственными сериалами и шоу в рамках линейки цифровых проектов more originals. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.


По словам генерального директора НМГ Ольги Паскиной, «наша задача как медиахолдинга – присутствовать во всех сегментах, где есть наша аудитория. Мы выстраиваем диалог со зрителем в том числе и в цифровой среде. С помощью сервиса more.tv пользователи получат доступ к качественному контенту в интернете. Появление ОТТ-платформы – закономерный шаг в развитии нашей экосистемы».

«Наш запуск – это только первый шаг в функциональном и контентном развитии сервиса и платформы. Мы осознанно запускаем сервис в открытом бета-режиме, чтобы оперативно собрать предложения и замечания пользователей. И, конечно же, наш главный конёк – контент. Наконец-то «Ивановы-Ивановы» встретятся с «Ходячими мертвецами», а «Воронины» с культовыми «Друзьями» на одном сервисе. Главные российские и международные премьеры теперь можно смотреть в одном месте, в том числе, в единой подписке и без рекламы. А совсем скоро мы начнём выпускать собственные проекты в линейке more originals, которые можно будет увидеть только на more.tv», – рассказал генеральный директор more.tv Денис Горшков.

Фёдор Бондарчук поставит «Психа» по сценарию Паулины Андреевой
фото: facebook.com

В производстве находятся уже несколько проектов. Среди них комедийная драма Эдуарда Оганесяна «Чики» с Ириной Горбачёвой, Варварой Шмыковой, Ириной Носовой и Алёной Михайловой, представляющая собой рассказ о четырёх подругах из маленького городка, решивших завязать с работой на трассе и попытать счастья в новом деле. В основу криминальной драмы «Калина» легла реальная история женщины, которой удалось стать одним из самых влиятельных криминальных авторитетов Москвы, одновременно сотрудничая с МВД и КГБ. Фёдор Бондарчук поставит по сценарию Паулины Андреевой драмеди «Псих» с Константином Богомоловым, Олегом Меньшиковым, Еленой Лядовой, Розой Хайруллиной и Ксенией Раппопорт. Продюсерами сериала выступят Сергей Бондарчук, Алексей Киселёв и Роман Прыгунов. Последний снимет провокационную трагикомедию про порно-индустрию Happy End по сценарию Александра Цыпкина. Зрителей также ожидает медицинская драма «Чудо-доктор» с Денисом Шведовым и Анастасией Талызиной в главных ролях. Кроме того, в разработке находятся проект «История русского Интернета» Тимура Бекмамбетова и интерактивные сериалы Михаила Зыгаря. Производство линейки курируют НМГ Студия и контент-комитет во главе с генеральным продюсером Вячеславом Муруговым. Оригинальные сериалы начнут выходить уже этой осенью.

Сервис также представит публике премьеры телеканала СТС: «Филатов» с Фёдором Бондарчуком, «Кухня. Война за отель» с Дмитрием Нагиевым и Дмитрием Назаровым, новый сезон «Ивановых-Ивановых» и второй сезон детского хита «Царевны». Первые серии комедии «Дылды» с Павлом Деревянко появятся на more.tv уже с 24 сентября до эфира на ТВ. Премьеры зарубежных сериалов будут выходить одновременно со всем миром. 24 сентября стартуют криминальная драма с Томом Пэйном и Майклом Шином «Блудный сын», комедия с Кирстен Данст «Как стать Богом в Центральной Флориде», позднее осенью – триллер с Джулией Ормонд «По расчёту», подростковая драма «В поисках Аляски» и десятый сезон «Ходячих мертвецов» (FOX). На сервисе также эксклюзивно доступны новый сезон «Рассказа служанки», экранизация романа Джозефа Хеллера «Уловка-22» в постановке Джорджа Клуни, испанский эротический триллер «Влечение» с Марио Касасом, драма по роману Элены Ферранте «Моя гениальная подруга», адаптация детективного бестселлера «Маленькая барабанщица» и новые яркие экранизации BBC по романам Агаты Кристи «Испытание невиновностью» и «Убийства по алфавиту». Платформа будет доступна пользователям бесплатно с рекламой или в единой подписке. С 24 сентября подписка more.tv также появится в пакетах Ростелекома и МегаФон ТВ. Он также запущен на Smart TV.
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