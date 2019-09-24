Фёдор Бондарчук поставит «Психа» по сценарию Паулины Андреевой

Онлайн-сервис more.tv
, запущенный 24 сентября медиахолдингом «Национальная Медиа Группа» (НМГ), порадует зрителей собственными сериалами и шоу в рамках линейки цифровых проектов more originals. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.
По словам генерального директора НМГ Ольги Паскиной
, «наша задача как медиахолдинга – присутствовать во всех сегментах, где есть наша аудитория. Мы выстраиваем диалог со зрителем в том числе и в цифровой среде. С помощью сервиса more.tv пользователи получат доступ к качественному контенту в интернете. Появление ОТТ-платформы – закономерный шаг в развитии нашей экосистемы».
«Наш запуск – это только первый шаг в функциональном и контентном развитии сервиса и платформы. Мы осознанно запускаем сервис в открытом бета-режиме, чтобы оперативно собрать предложения и замечания пользователей. И, конечно же, наш главный конёк – контент. Наконец-то «Ивановы-Ивановы» встретятся с «Ходячими мертвецами», а «Воронины» с культовыми «Друзьями» на одном сервисе. Главные российские и международные премьеры теперь можно смотреть в одном месте, в том числе, в единой подписке и без рекламы. А совсем скоро мы начнём выпускать собственные проекты в линейке more originals, которые можно будет увидеть только на more.tv», –
рассказал генеральный директор more.tv Денис Горшков
.
В производстве находятся уже несколько проектов. Среди них комедийная драма Эдуарда Оганесяна
«Чики
» с Ириной Горбачёвой
, Варварой Шмыковой
, Ириной Носовой
и Алёной Михайловой
, представляющая собой рассказ о четырёх подругах из маленького городка, решивших завязать с работой на трассе и попытать счастья в новом деле. В основу криминальной драмы «Калина
» легла реальная история женщины, которой удалось стать одним из самых влиятельных криминальных авторитетов Москвы, одновременно сотрудничая с МВД и КГБ. Фёдор Бондарчук
поставит по сценарию Паулины Андреевой
драмеди «Псих
» с Константином Богомоловым
, Олегом Меньшиковым
, Еленой Лядовой
, Розой Хайруллиной
и Ксенией Раппопорт
. Продюсерами сериала выступят Сергей Бондарчук
, Алексей Киселёв
и Роман Прыгунов
. Последний снимет провокационную трагикомедию про порно-индустрию Happy End
по сценарию Александра Цыпкина
. Зрителей также ожидает медицинская драма «Чудо-доктор
» с Денисом Шведовым
и Анастасией Талызиной
в главных ролях. Кроме того, в разработке находятся проект «История русского Интернета
» Тимура Бекмамбетова
и интерактивные сериалы Михаила Зыгаря
. Производство линейки курируют НМГ Студия и контент-комитет во главе с генеральным продюсером Вячеславом Муруговым
. Оригинальные сериалы начнут выходить уже этой осенью.
Сервис также представит публике премьеры телеканала СТС: «Филатов
» с Фёдором Бондарчуком, «Кухня. Война за отель
» с Дмитрием Нагиевым
и Дмитрием Назаровым
, новый сезон «Ивановых-Ивановых
» и второй сезон детского хита «Царевны
». Первые серии комедии «Дылды
» с Павлом Деревянко
появятся на more.tv уже с 24 сентября до эфира на ТВ. Премьеры зарубежных сериалов будут выходить одновременно со всем миром. 24 сентября стартуют криминальная драма с Томом Пэйном
и Майклом Шином
«Блудный сын
», комедия с Кирстен Данст
«Как стать Богом в Центральной Флориде
», позднее осенью – триллер с Джулией Ормонд
«По расчёту
», подростковая драма «В поисках Аляски
» и десятый сезон «Ходячих мертвецов» (FOX). На сервисе также эксклюзивно доступны новый сезон «Рассказа служанки
», экранизация романа Джозефа Хеллера «Уловка-22»
в постановке Джорджа Клуни
, испанский эротический триллер «Влечение»
с Марио Касасом
, драма по роману Элены Ферранте «Моя гениальная подруга»
, адаптация детективного бестселлера «Маленькая барабанщица
» и новые яркие экранизации BBC по романам Агаты Кристи «Испытание невиновностью»
и «Убийства по алфавиту
». Платформа будет доступна пользователям бесплатно с рекламой или в единой подписке. С 24 сентября подписка more.tv также появится в пакетах Ростелекома и МегаФон ТВ. Он также запущен на Smart TV.