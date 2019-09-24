Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Третий сезон комедии «СеняФедя» выйдет 7 октября

24 сентября
2019 год

Новости кино >>
24 сентября 2019
7 октября в 18:00 на СТС начнутся новые приключения друзей-поваров из комедийного сериала «СеняФедя» — спин-оффа «Кухни». В третьем сезоне им поможет экс-босс Дмитрий Нагиев, который и не подозревает, что рекламирует фудтрак бывших подчинённых и проводит для них мероприятие.

Третий сезон комедии «СеняФедя» выйдет 7 октября
фото: Пресс-служба телеканала СТС

Согласно пресс-службе канала, по сюжету Максим Галкин отказывается вести корпоратив компании Марины (Анна Бегунова), поэтому жена Сени (Сергей Лавыгин) срочно ищет новую кандидатуру. Федя (Михаил Тарабукин) обещает договориться с бывшим боссом Дмитрием Нагиевым, но тот не берёт трубку. Чтобы спасти корпоратив и Марину от увольнения, друзья решают найти двойника шоумена. Казалось бы, план отличный, только на празднике появляется друг Нагиева, который узнаёт о подмене и рассказывает о махинациях самому актёру.

В новой серии Дмитрий Нагиев устраивает разнос экс-подчинённым, готовится к роли Остапа Бендера и запирает двойника в холодильнике. «Сейчас из этого двойника тройника сделаю», — негодует он. Также актёр попадает в фантазию Сени и Феди, которые представляют себя мафиози — Доном Федорио и Доном Арсенио. Как раз у них Нагиев вымаливает хоть какую-то роль, например, Чебурашки на детском утреннике. «Мне сказали, всё, Димочка, время лысых прошло. Я говорю, куда хотите и откуда хотите, пересажу волосы», — жалуется актёр по сюжету. Кстати, двойника Нагиева по сценарию находят именно в центре пересадки волос: счастливчика стригут налысо, одевают в дорогие костюмы и учат манерам звезды.

Третий сезон комедии «СеняФедя» выйдет 7 октября
фото: Пресс-служба телеканала СТС

По словам генерального продюсера СТС Антона Федотова, «кроме звёздных камео, в новом сезоне будет много фантазий, пародий и экшна. Погони, перестрелки, драки — мы решили добавить к юмору дух блокбастеров и усилить новые серии динамичными сценами. Ведь смотреть на двух раздолбаев, которые мнят себя героями боевика, довольно забавно».

В новых сериях Сеня и Федя поймают вора, вычислят убийцу, попробуют себя в стендапе и попадут в фантазии-пародии на легендарные фильмы и сериалы, в числе которых «Шерлок», «Настоящий детектив» и «Собачье сердце».
версия для печати
Ссылки по теме
Сеня и Федя вернутся к телезрителям после майских праздников
Сериал «СеняФедя» выйдет на СТС 19 ноября
Поиск по меткам
Комедияновый сезонРоссийские сериалы
персоны
Анна БегуноваМаксим ГалкинСергей ЛавыгинДмитрий НагиевМихаил ТарабукинАнтон Федотов
фильмы
Кухня (все сезоны)Настоящий детективСеняФедяСобачье сердцеШерлок

фотографии >>
Третий сезон комедии «СеняФедя» выйдет 7 октября фотографии
Третий сезон комедии «СеняФедя» выйдет 7 октября фотографии
Третий сезон комедии «СеняФедя» выйдет 7 октября фотографии
Третий сезон комедии «СеняФедя» выйдет 7 октября фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Анатолий Бородин
20 сентября ушёл из жизни актёр Анатолий Бородин.
Игорь Шибанов
20 сентября ушёл из жизни актёр Игорь Шибанов.
Ирина Богачева
19 сентября ушла из жизни оперная певица Ирина Богачева.
Сергей Афанасьев
19 сентября ушёл из жизни актёр Сергей Афанасьев.

День рождения >>

Наталья Аринбасарова
Александр Баширов
Александра Бортич
Эгле Габренайте
Александр Данильченко
Владимир Тимофеев
Анастасия Цветаева
Антон Юрьев
Игорь Ясулович
Джастин Брунинг
Ниа Вардалос
Пьер Коссо
Кевин Сорбо
Жан Сорель
Свен-Оле Торсен
Меган Уорд
все родившиеся 24 сентября >>

Афиша кино >>

Подкидыш
семейное кино
Россия, 2019
После свадьбы
драма
Индия, США, 2019
Призрачный патруль
комедия, мистика, фильм ужасов
США, 2018
Боже мой!
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Франция, 2019
Герой
приключения, шпионский фильм
Россия, 2019
Иванов
драма, комедия
Великобритания, Россия, 2018
К звёздам
детектив, драма, научная фантастика, приключения
Бразилия, США, 2019
С любовью, Антоша
США, 2019
Связанные миры
боевик, драма, мелодрама, научная фантастика
Япония, 2019
Улётные букашки
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Китай, 2017
Тайна печати дракона
приключения, фэнтези
Китай, Россия, 2019
Yesterday
комедия, музыкальный фильм, фэнтези
Великобритания, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен